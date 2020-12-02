ريم مصطفى بجامبسوت أسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي
تألقت الفنانة ريم مصطفى على الريد كاربت خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي انطلق مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية.
وارتدت "مصطفى" جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، ومكشوف عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.
وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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