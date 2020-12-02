مهرجان القاهرة.. إطلالة مميزة لـ مها الصغير بفستان أسود وتطريزات لامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نورهان محمد

ظهرت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، بإطلالة مميزة، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية.

"الصغير" ارتدت فستانا أسودا طويلا لامعا بقصة "On Shoulder"، تميز بالتطريزات اللامعة، أما عن مكياجها فاعتمدت مكياجا سموكي هادئا، مع تسريحة شعر ويفي، وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.