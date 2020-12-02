داليا البحيري تجذب الأنظار بـ"الأخضر الغامق" في افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نورهان محمد

تميّزت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جذابة، خلال ظهورها على السجادة الحمراء من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الذي انطلق منذ قليل، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية.

ارتدت داليا فستانا باللون الأخضر الغامق، وتميز بصيحة الكم الواحد الـ"On Shoulder"، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان مع غرة منسدلة، ونسقت حلقا بنفس لون الفستان.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.