صيحات المكياج الملون بأسلوب المدونة ريان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 09:46 مساءً - لقد كانت للمكياج الملون حصة الأسد من صيحات المكياج خلال عام 2020، لا سيما أنه كان الوسيلة الوحيدة لتبرز المرأة من خلالها جمال ملامحها، في ظل ضرورة ارتداء ماسك الوجه الذي فرضه انتشار فيروس كورونا. وفي هذا المقال، نرصد لك أساليب مكياج عيون ملون استوحيناها من مدونة الجمال والمكياج ريان Rianne، لتستوحي منها أجمل الأفكار.



مكياج عيون الفراشة

مكياج عيون غرافيكي أزرق



على رغم غرابته، إلا أن مكياج عيون الفراشة هو أحد أساليب المكياج الحيوية والجذابة التي اعتمدتها المدونة ريان، وهو يُعرف بهذا الإسم لأنه مستوحى من شكل الفراشة، ويتم تطبيقه بظلال العيون الملونة مثل الأصفر والبرتقالي والبنفسجي والأزرق، إضافة الى أنه يتم تزيين حدود العين الخارجية بحبات الكريستال. من جهة أخرى، اختارت ريان مع مكياج عيون الفراشة البشرة ذات النغمات الوردية المشرقة والروج النيود.

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مكياج عيون سموكي ملون

مكياج عيون سموكي ملون



تتقن مدونة الجمال والمكياج ريان دمج ظلال العيون بالألوان المختلفة، وقد اعتمدت مكياج عيون بالألوان الأزرق الفاتح والأصفر والأخضر، ومزجتها فوق الجفن العلوي بتفنن، وعند زاوية العين الداخلية أضافت الظل الأسود ومزجته بأسلوب السموكي، الى جانب تظليل خط الرمش السفلي بالظل الداكن. واختارت الى جانب المكياج السموكي الملون الروج النيود الفاتح.

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مكياج عيون مائي

مكياج عيون مائي



من المعروف أن مكياج العيون المائي كان أحد أبرز صيحات المكياج لعام 2020، وهو مكياج حيوي ويمنح العيون الإشراقة والتوهج. وقد اعتمدته المدونة ريان بالألوان الزهري والأزرق والفضي، حيث مزجتها لتظليل كامل العين بالكامل، ولكن استخدمت الكحل الأسود لتحديد خط الجفن السفلي وداخل العين، كما استخدمت الرموش الاصطناعية الطويلة جداً، والرود النيود المائل الى الوردي.

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مكياج عيون بتدرجات الزهري

مكياج عيون زهري

يتناغم المكياج الزهري مع جميع ألوان البشرة، وهو أحد أساليب المكياج التي يتم اعتمادها في كافة الأوقات والمواسم. وقد اعتمدته المدونة ريان بطريقة جريئة، حيث استخدمت تدرجات اللون الزهري الفاقعة على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك، وظللت باللون الزهري خط الجفن السفلي، واللافت كان اعتمادها الكحل النيون عند مدمع العين وتحت الحاجب، الى جانب اعتمادها الأيلاينر الأسود العريض والمجنح عند زاوية العين الخارجية. أما أحمر الشفاه، فاعتمدته أيضاً باللون الزهري اللامع.

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