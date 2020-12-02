خلطات طبيعية جربيها فوراً لتطويل الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 09:46 مساءً - إذا كنت تعانين من تكسّر الأظافر وعدم نموها بالشكل المطلوب، فإننا سنقدم لك أقوى خلطات تطويل الأظافر، وأبرز الخطوات التي تمنع تكسرها وتعزز من نموها وقوتها.



أبرز الخطوات لأظافر صحية وطويلة

تطويل الأظافر

- تنظيف وترطيب الأظافر من خلال تدليك الأظافر والمنطقة المحيطة بها بمزيل الجلد، من ثم غسلها بالصابون وتشطيفها بالماء. بعدها، رطبي يديك وأظافرك بكريم مرطب ذي فعالية عالية.

- قص وتقليم الأظافر بين الحين والآخر، فذلك يعزز من قوتها ويمنع تكسرها، على أن تستخدمي أدوات عالية الجودة.

- تقوية الأظافر عبر استخدام مقوي الأظافر، الذي يعمل على جعل الأظافر أكثر سماكة وقوة وذات قدرة عالية على مقاومة التكسر.

- ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية، فالمنظفات تشتمل على كمية كبيرة من المواد الكيماوية.

- اتباع نظام غذائي سليم يشتمل على الكالسيوم والفيتامينات التي تساعد في تقوية الأظافر ومنع تكسرها.



أقوى خلطات تطويل الأظافر

خلطات لتطويل الأظافر

خلطة زيت الزيتون والليمون

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. سخني المزيج في المايكروويف لمدة 20 ثانية، من ثم انقعي أظافرك في المزيج لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي يديك بالماء الدافئ ورطبيهما بالكريم المرطب خاصتك.



خلطة زيت فيتامين E

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين E وبطع قطرات من زيت شجرة الشاي. حركي المزيج جيداً ودلكي به أظافرك لبضع دقائق. اتركي المزيج على أظافرك لمدة نصف ساعة، بعدها شطفي يديك بالماء الفاتر ورطبيهما بالكريم المرطب الملائم.



خلطة البيض وزيت دوار الشمس

اخلطي صفار بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من زيت دوار الشمس. حركي المكونات الى أن تحصلي على مزيج لزج. طبقي المزيج على أظافرك واتركيه الى أن يجف. بعدها، اغسلي يديك بالصابون وشطفيهما بالمياه الدافئة. على أن تكرري هذه الخلطة بشكل دوري للحصول على النتائج المطلوبة.



خلطة الثوم وزيت الزيتون

اهرسي فصين من الثوم واخليطهما مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طبقي الخليط على أظافرك وارتدي القفازات لحوالى ربع الساعة، وذلك كي تمتص الأظافر كامل الخليط. بعدها، اغسلي يديك بالصابون وشطفيهما بالماء الدافئ.

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