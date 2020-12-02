CUTOUT DRESSES موضة تستعيد رونقها.. فهل نراها في عام 2021؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 09:46 مساءً - لطالما ارتبطت في أذهاننا موضة الفساتين المزدانة بثقوب بالابتذال، وقد يعود السبب إلى أنّ نجمات مسلسلات الواقع بالغن في ارتدائها بغضّ النظر عن امتلاك المقومات المناسبة، لذا كانت النتيجة سلبية. منذ العام الماضي بدأت الدور الراقية باعتماد هذه الأزياء الـمزدانة بفراغات منمقة أو تلك المقطعة وفقاً لرسوم هندسية عبر تقنية اللايزر، فكانت النتيجة أزياء رائعة برز منها ما ارتدته السوبر موديل جيجي حديد لدار فرساتشي. وتسابقت الماركات في تصميم أزياء CUT OUT من تنانير وفساتين ومنهم دور الكسندر "مكوين" و"علايا" و"بالمان" وترافقت هذه الصيحة مع حقائب من علايا وأحذية رائعة من "كريستيان لوبوتان" ليكتمل هذا الاتجاه ويفرض نفسه في موسم 2020-2021.

لِم فرض هذا الاتجاه نفسه مؤخراً؟

christopher kane

تتجه الموضة العالمية في الفترة الأخيرة الى الحميمية وقد عزز انتسار جانحة كورونا من هذا الاتجاه، فلقد رأينا أزياء البيجاما المصنوعة من الحرير تغزو الخشبة في أسابيع الموضة العالمية ورأينا فساتين slip on dresses المصنوعة من الحرير والمزخرفة بالدانتيل تظهر على السجادة الحمراء في مهرجانات عالمية، لذا كان من الطبيعي أن تعمد الدور الراقية والماركات التجارية ألى تطوير هذا الاتجاه وتعديل تصاميمه ليتماشى مع العصر الذي نعيش فيه.

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كيف نرتدي هذا الاتجاه؟

givenchy

يمكنك ارتداء معطف CUTOUT فقط فقطعة واحدة تكفي لتبني هذه الصيحة ولا يفترض بك أن ترتدي كل القطع منها. يمكنك ارتداء بلوزة أو body سوداء مع سروال واسع من الكريب لإطلالة نهارية مع سترة بليزر. وفي المساء تخلعين البلايزر لتتألقي بالأسود. يمكنك ارتداء فستان يمتاز بشقوق جانبية عند الخصر او العنق أو حتى عند البطن في السهرات ولا تكثري من الزخرفة في المجوهرات فالأقراط في هذه الحالة تكفي. يمكنك ارتداء تنورة جلدية مزدانة برسوم دقيقة منفذة بتقنية اللايزر من علايا مع بلوزة مرصعة بالأحجار من الكسندر مكوين. الحذاء من كريستيان لوبوتان والحقيبة من علايا. يمكنك ارتداء كنزة من الصوف مفتوحة عند الكتف وتتميز بياقة السلحفاة turtle neck ونسقيها مع سروال الجينز او تنورة فضفاضة مع حذاء combat boots للحصول على مظهر شبابي عصري.

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ومن يرتدي هذا الاتجاه؟

louboutin

من أبرز النجمات اللواتي نراهن يقبلن على هذه الصيحة هن كيم كارداشيان وأخواتها ونيكي ميناج وباريس هيلتون قبل أن تكرس جيجي حديد هذه الصيحة على طريقة فرساتشي. كانت فساتين cutout فيما مضى مصنوعة من الليكرا والجرسيه أو قماش اللاتكس المطاطي، وقد استعاض عنها المصممون بالكريب الحريري والشيفون المطبع بالورود بأسلوب بوهيمي، ويُذكر أنّ فستان جنيفر لوبيز الشهير الأخضر يندرج من فئة الـcutout ، وقد استعادت الدار هذا التصميم خلال أسبوع الموضة في ميلانو لموسم ربيع وصيف 2021. بدوره صمم فيرجيل أبلوه المدير الإبداعي لدارoff white الذي ركز على قص الفساتين بشكل جانبي بطريقة هندسية مع إبقائه مقفولاً حتى العنق.

وهكذا نتبين أن هذا الاتجاه سيكون مستمراً في الصيف المقبل وربما للعام 2022.

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