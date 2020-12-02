نسّقي سترة البليزر هذا الموسم على طريقة ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 09:46 مساءً - مما لا شك فيه أنّ قطعة البليزر التي تعتبر من أساسيات موسم خريف وشتاء 2020-2021 لا يمكن الاستغناء عنها، سواء في المكتب أو لتلبية مناسبات اجتماعية مسائية. تتميز البليزر بطابعها العملي المريح وتضفي رونقاً على الزي لأنها تتوّج إطلالتك في هذا الموسم. كما تعتبرالبليزر من القطع الأيقونية التي تحملينها معك من موسم الى آخر ومن عام الى آخر مهما تغيرت اتجاهات الموضة.

كم سترة بليزر يفترض بكلّ سيدة أن تقتني؟

البليزرعلى طريقة ياسمين صبري

البليزر هي القطعة الوحيدة التي لا يجب أن تترددي في إنفاق مبلغ جيد من ميزانية مظهرك عليها لأن رداءة التفصيل والخياطة سرعان ما تظهر بعد أول ظهور بها وستفقد رونقها. اختاري القماش الجيد وانظري الى الحياكة وشكل الأكمام ولا تبتاعيها قبل التجربة بحجة ضيق الوقت. وعموماً يفترض بكل سيدة أن تقتني منها اثنتان: بيضاء وسوداء فاللون المحلي غير ضروري ولكن اللون الفاتح أساسي كما اللون الأسود. إخترت لك عدة سترات من بالمان يمكن ارتداؤها إما على شكل فستان أو سترة مفتوحة أو مقفلة حس رغبتك الشخصية .

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ما هي البليزر الأشهر اليوم في العالم؟

البليزرعلى طريقة ياسمين صبري

هناك سترة واحدة تلاقي إقبالاً كثيفاً من قبل المشاهير والناس عموماً وهي سترة بالمان المزدانة بصف من الأزرار الذهبية وتتميز بقصة أنثوية. صحيح ان ارتداء البليزرالواسعة بات اتجاهاً شائعاً نراه مع الفساتين القصيرة والشورتات وتكاد السترة تضاهي الفستان طولاً ولكن سترة بالمان القصيرة او المتوسطة هي الخيار الكلاسيكي الذي يحولك إطلالتك بسحر ساحر مهما كانت بسيطة. ولها السبب نرى النجمات مثل ياسمين صبري يقبلن عليها ولا تكاد إطلالاتهن النهارية والمسائية حتى تخلو من البليزر.

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كم تمتلك النجمة ياسمين صبري في خزانتها من البليزرات؟

البليزرعلى طريقة ياسمين صبري

تُعتبر النجمة الساحرة من أشد المعجبات بهذا التصميم إلى جانب النجمة مايا دياب، فهي تمتلك منها بشتى الألوان من الأبيض والأسود والكحلي والأحمر والأصفر الكناري وصولاً الى الأسود. علاقة ياسمين صبري بالليزر قديمة فصورها فالبليزر منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتديها إما على شكل طقم كامل أو تنسقها مع قطع أخرى، وقد اخترت لك من صورها ما ارتدته خلال هذا العام فقط!

إذا اعجبتك طريقة ياسمين صبري في ارتداء البليزر ولكنك عاجزة عن ابتكار لوكات مماثلة، إعلمي أن غالبية النجمات لديهن منسقة أزياء تتولى هذه المهمة لذا فقد تفيدك بعذ النصائح التي سنقدمها لك لتتألقي مثل نجمتنا:

ارتدي الفستان البليزرالطويل والضيق كما فعلت ياسمين صبري التي اختارت فستاناً البليزر اسود من الكريب، صممه لها طوني القارح. ونسقت لها إطلالتها خبيرة الأزياء كارول بوخالد. يمكن اختيار فستان من دون أكمام بقصة البليزر في الشتاء حتى. ارتدي البليزرالقصيرة أو المتوسطة المصنوعة من التويد مع سروال من الجينز الضيق وكعب عال رفيع لمزيد من الأنوثة، ولا تتردّدي في اختيار ألوان زاهية كالأصفر والأبيض والزهري الباستيل والبيبي بلو في الشتاء حتى. إنظري إلى ياسمين صبري مرتدية سترات "بالمان" الملونة لتكتشفي روعة السترات الملونة. تجرّئي على اختيار البليزر مع فستان ميدي موحد اللون أو مطبّع كما فعلت ياسمين صبري التي قد تختار فستاناً من دولتشي أند غابانا يزدان بالورود مع سترة جمراء. نسّقي البليزر مع سروال جلدي ضيق لمزيد من الأنوثة ولإضفاء طابع من الغلامور على إطلالتك. يمكنك ارتداء كروب توب تحتها إذا كانت الياقة شديدة الانخفاض. لطلة آمنة إرتدي الطقم المؤلف من البليزر وسروال واسع السيقان من القماش نفسه.

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