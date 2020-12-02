نسرين طافش عن اهتمام السينما العربية بقضايا المرأة: عشان يلاقولنا حل

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علقت الفنانة السورية نسرين طافش، على اهتمام السينمات العربية بأفلام المرأة، فذكرت أن ذلك يّدل في حقيقته عن وعي المنتجين والكتاب، وهناك حالة وعي داخل المجتمع من أجل طرح قضايا المرأة بشفافية وذكاء، "عشان لازم يلاقولنا حل".

وأضافت "طافش"، خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنها تُحضر لعمل درامي قادم ولكن ليس في مصر، ولكن في بلدها سوريا.

وتابعت: "إن شاء الله في حاجة بنعملها بس في سوريا، بقالي سنتين بشتغل في مصر عملت مسلسلين ورا بعض، أنا بنت الدراما السورية لازم أكون وفية لدراما بلدي، عندي حاجة في شهر رمضان المبارك بإذن الله".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.