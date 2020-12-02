إيهاب عبدالواحد ردا على شائعات ارتباطه بـ منة القيعي: زي أختي والله

أخبار من الوطن نيوز

قال الملحن إيهاب عبدالواحد، ردًا على شائعات ارتباطه بالكاتبة منة القيعي، خاصة بعد التعاون الأخير بينهما في أغنية مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ42: "دي أختي الصغيرة والله".

وأضاف "عبدالواحد"، في لقاء خاص مع قناة "dmc" على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أنه سمع هذه الشائعة كثيرا خلال وجودهما معا في افتتاح المهرجان، موضحا: "دي أختي الصغيرة".

في سياق منفصل، قالت منة القيعي، مؤلفة أغنية مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ42، إن هذا ليس أول تعاون لها مع إدارات المهرجانات، وسبق أن تعاونت مع النسخة الماضية من المهرجان، بالإضافة إلى عمل أغنية مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أنها تكتب على ألحان إيهاب عبدالواحد، الذي لحن الأغنية، مؤكدة أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة للجميع، رافضة إعلان اسم المغني الذي سيؤديها.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا، أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.

وتابع "حفظي"، أن الافتتاح سيكون في الهواء الطلق، والمهم وعي الناس هو الذي يضمن ويؤمن الحاضرين.