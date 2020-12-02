صابرين: كنت هتطلق بسبب مباراة الأهلي والزمالك و2021 كلها سينما

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قالت الفنانة صابرين، تعليقا على تشجيعها للأهلي، وتشجيع زوجها للزمالك، وما إن حدثت مشكلة بينهما في مباراة نهائي أبطال أفريقيا: "كنت هتطلق بس.. هو الموضوع هزار في هزار، وجوزي من الناس اللي بيحب الهزار.. أنا أهلاوية وجوزي زملكاوي".

وأضافت صابرين، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أن هذا المهرجان هو مهرجان مصر، ويجب على الجميع دعمه، وأنها سعيدة بتكريم السيناريست الكبير وحيد حامد، والفنانة منى زكي.

وأكدت أن لديها العديد من الأعمال السينمائية في عام 2021، موضحة: "2021 هتكون كلها سينما.. لكن سبب وجودي الأهم في المهرجان إنه مهرجان بلدي، وأيضا دعم فيلم الفنانة إلهام شاهين".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.