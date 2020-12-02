"بدأت من سنة".. مصادر تكشف تفاصيل علاقة معز مسعود وحلا شيحة

أخبار من الوطن نيوز

كشف مصدر مقرب من الداعية معز مسعود، عن تفاصيل علاقته بالفنانة حلال شيحة، موضحا أن التعارف بين الطرفين بدأ منذ نحو سنة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن معز مسعود وحلال شيحة، تعارفا بصورة قوية مع نهاية العام الماضي، وتطور التعارف إلى علاقة صداقة، حتى قررا الارتباط في أبريل الماضي.

وأوضح المصدر، أن الداعية معز مسعود لعب دورا في دعم حلا شيحة بعد التجربة التي مرت بها، وأقنعها بالعودة إلى الفن مرة أخرى، لا سيما أنها تتمتع بموهبة فنية كبيرة.

وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما، أعلنت النجمة حلا شيحة، علاقتها مع الداعية الإسلامى معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتى التى كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وأعادت حلا نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء".

وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو، عندما نشر الداعية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها "شخص مهم أوى".

وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا، أبدى اندهاشه من حجم الأخبار التي تم تناولها آنذاك بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز.

وقال شيحة، وقتها إن معز مسعود لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا، مضيفا أن مسعود من أصدقاء الأسرة، وسواء هو أو غيره، فإن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.