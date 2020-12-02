إطلالة جذابة لريا آبي راشا في افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان محمد

طلّت الإعلامية رايا ابي راشد بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية.

ارتدت رايا فستانا أسودا مزينا بالورود وجاء مفتوح الصدر على شكل حرف "V" بدون أكمام محدد الخصر، واعتمدت تسريحة شعر ويفي.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.