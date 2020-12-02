بفستان مستردة.. إطلالة مثيرة لإلهام شاهين في افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ نورهان محمد

طلّت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مثيرة، على السجادة الحمراء خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، المقامة بساحة دار الأوبرا المصرية.

"شاهين" ارتدت فستانا باللون "المستردة" مفتوحا من الصدر وله ذيل طويل وذو أكمام شفافة مرصعة بالماس، ونسقت معه حقيبة يد "كلاتشي" ذهبية واعتمدت تسريحة شعر ويفي.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.