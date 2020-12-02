مكياج قوي وشال أسود.. إطلالة إنجي علي في افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

ارتدت الإعلامية إنجي علي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فستانا طويل باللون الأسود، بقصة الكات دون أكمام، ونسقت مع شال باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.