مريهان حسين تقدم أغنية بصوتها.. ومتابعون: شبه حنان ماضي

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نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تغني بصوتها.

وخلال الفيديو، أدت "مريهان" جزء من أغنية "حبيبي غاب" للفنان هشام نور، وأرفقت تعليقًا: "مود".

ولاقت الفنانة، إشادات كبيرة من متابعيها: "صوتك تحفة"، "صوتك ما شاء الله يشبه حنان ماضي"، "إحنا شكلنا هنشوفك في الغنا بعد كده".

إطلالة مريهان حسين في ختام الجونة

وكانت نشرت الفنانة مريهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، أثناء استعدادها قبيل انطلاق فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت مريهان، خلال الصور، وهي مرتدية "بورنص" وتجلس فوق السرير داخل الغرفة الخاصة بها، ومُعلق خلفها فستان إطلالتها الأخيرة بحفل الختام.

وأطلت مريهان، خلال حفل الختام، بفستان لامع رمادي، على هيئة "جامب سوت"، بأكمام طويلة باللونين الرمادي والأسود تشبه الذيل.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2020

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات مهرجان الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب، لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وجاءت دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.