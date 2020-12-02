شاهد.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان ضيافة دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أقيم مهرجان الضيافة في مدينة دبي الأحد الماضي، بحضور أشهر النجوم العرب والعالميين، وتألقت على سجادته الحمراء نجمات الفن ومدونات الموضة، وشهد هذا المهرجان تكريم النجوم والنجمات من أرجاء العالم العربي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات في مهرجان ضيافة دبي:

- يارا:

تألقت المطربة يارا في حفل DIFA بالإمارات، وارتدت فستانا باللون البترولي مصنوعا من قماش الستان، ومزودا بأكمام منفوخة، ويتميز بأنه مزود بالكشكشات من أسفل، وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، ارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، اختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- ديانا حداد:

ارتدت المطربة ديانا حداد فستانا باللون الأخضر، مزود بأكمام، ويتميز الفستان بوجود كشكشة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة شعر ذيل الحصان.

- لطيفة:

طلت المطربة لطيفة في مهرجان ضيافة دبي، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شهرها منسدلا.

- إلين:

ارتدت إلين وصيفة ملكة جمال لبنان الأولى لعام 2003، فستانا قصيرا باللون البيبي بلو بقصة السندريلا، منفوشا بطريقة جذابة، كت وبدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

- ديالا مكي:

الإعلامية ديالا مكي اختارت فستانا قصير باللون الأخضر من قماش الساتان الحرير، بقصة الكب، وكشكشة على الجانب الأمامي للفستان، والفستان مزود بإكستنشن من جانب واحد فقط، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- مايا رعيدي:

اعتمدت ملكة جمال لبنان لعام 2018، مايا رعيدي أثناء حضورها مهرجان ضيافة دبي فستانا من التول باللونين الرصاصي والكافيه، كت وبدون أكمام، يتميز بوجود فتحة كبيرة عند الساق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

-Iveta Mukuchyan :

ظهرت المغنية الأرمينية Iveta Mukuchyan أثناء حضورها مهرجان ضيافة دبي بفستان منفوش بقصة الكب، باللون الأحمر، ويتميز الفستان بأنه مدرج، واعتمدت مع نمياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكسة.

- سالي موسى:

ارتدت الإعلامية سالي موسي فستانا باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة ورقبة عالية، وفتحة ساق كبيرة، والفستان مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت معه تسريحة ذيل الحصان.

- شيرين زعتري

أطلت مدونة الموضة شيرين زعتري بفستان أسود من الستان اللامع، بصيحة الكتف الواحد، مع فتحة ساق جريئة، ونسقت معه كلاتش باللون الأخضر، وتركت شعرها منسدلا.