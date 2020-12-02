بعد الموافقة على استخدامه.. ما نعرفه عن "فايزر" واللقاحات الأخرى ضد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام لقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech وفقا لروسيا اليوم.

ماذا فعلت مصر؟

بادرت مصر بحجز كمية كبيرة من لقاح "فايزر" الأمريكي، بعدما أظهر نتائج مشجعة في مراحله التجريبية، وأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، في تصريحات صحفية ، أن الوزارة بادرت بحجز 20 في المئة من احتياجات مصر من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكي، و30 في المئة من لقاح أوكسفورد في بريطانيا.

وبادرت مصر بحجز 20 مليون جرعة لقاح فايزر، على أن يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن، حيث أن كل شخص بحاجة لجرعتين.

ونستعرض كل ما تريد معرفته عن لقاح فايزر مقارنة باللقاحات الأخرى:

فايزر

كيف يعمل؟

سيشمل حقن جزء من مادة وراثية من فيروس كورونا في المشاركين، سيؤدي ذلك إلى تعريض جهاز المناعة لديهم لنسخة ضعيفة من الفيروس، على أن يطلق استجابة تحميهم من الفيروس الحقيقي.

نتائج مبشرة

قال شركة فايزر عملاقة صناعة الأدوية الأمريكية، إن لقاحها التجريبي لمرض "كوفيد 19" المنتج بالشراكة مع "بيونتيك" الألمانية، فعّال بنسبة تزيد على 90 بالمئة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد، وفقا لـ"سكاي نيوز".

موديرنا

أكدت شركة Moderna الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، إن لقاحها فعال بنسبة 95 بالمئة تقريبا، وتخطط لتقديم طلبات للحصول على موافقة الطوارئ في الولايات المتحدة وحول العالم في غضون أسابيع، وتقول إنها تتوقع أن يكون لديها ما يقرب من 20 مليون جرعة جاهزة للشحن في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، وتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021، وفقا لديلي ميل.

كيف يعمل؟

اللقاح قائم على الحمض النووي الريبي، مشابه للقاح الذي طورته شركة Biontech وفايزر.

- سانوفي

قد يكون جاهزًا في النصف الأول من عام 2021، دخل اللقاح المرحلة الثانية من التجارب السريرية في سبتمبر، والتي شملت 440 بالغًا، وسيصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب في ديسمبر الحالي، مما يعني أن تطوير اللقاح قد يستغرق وقتًا أطول.

كيف يعمل؟

يتم حقن المشاركين بترميز الحمض النووي لمضادات فيروس كورونا ومادة كيميائية تجعله أكثر فاعلية، من المأمول أن يؤدي هذا إلى استجابة مناعية.

- سبوتنيك، روسيا

وفقًا للكرملين، فإن لقاح Sputnik V آمن، لكن العلماء انتقدوهـ وطوّر معهد الأبحاث الطبية الروسي ووزارة الدفاع الروسية هذا اللقاح، لكنها واجهت انتقادات خطيرة داخل روسيا وخارجها لأن نتائج التجارب البشرية لم تُنشر بعد، كما أنه لم يتم مسح التجارب البشرية الكبيرة، حيث أطلق الباحثون تجربة واحدة شملت 40 ألف متطوع في 26 أغسطس.

يقول العلماء إن اللقاح تم التعجيل به دون فحوصات مناسبة، ويمكن أن يشكل خطرًا على أولئك الذين يتناولونه، بدأ الكرملين في مناشدة المتطوعين للحصول على اللقاح هذا الأسبوع بعد إنتاج الدفعة الأولى، وفقًا لوكالة تاس للأنباء.

كيف يعمل؟

اللقاح الروسي يعمل عن طريق حمل قطعة من الشفرة الوراثية لفيروس كورونا إلى مشارك عبر فيروس آخر، من المأمول أن ينتج عن ذلك استجابة مناعية.

- سينوفاك

ليس من الواضح متى سيكون لقاح Sinovac متاحًا، دخل اللقاح المرحلة النهائية من التجارب في البرازيل في يوليو، ثم في إندونيسيا في أغسطس، وتظهر النتائج أنه في حين أن الأشخاص الأصغر سنًا ومتوسطي العمر ينتجون الأجسام المضادة، كان لدى كبار السن استجابة مناعية أضعف، تم منح اللقاح موافقة طارئة للاستخدام المحدود في يوليو، كما تشير التقارير، على الرغم من أنه يبدو أنه لا يزال يخضع للاختبار.

تم الإبلاغ سابقًا عن احتلاله المرتبة الثانية بعد لقاح أكسفورد، لكن نتائج الاختبار الكاملة لم تُنشر بعد، إنه واحد من أربعة لقاحات مرشحة قيد التطوير في الصين.

كيف يعمل؟

يتضمن حقن المرضى بنوع معطل من الفيروس، مما يدفع جهاز المناعة لديهم لتطوير استجابة.

لقاح أكسفورد

أعلنت جامعة "أكسفورد" وشركة الأدوية "أسترازينيكا" عن نتائج تجارب لقاح المرحلة الثالثة ضد فيروس كورونا، حيث بلغ متوسط الفعالية المعلنة 70%، أي أقل بكثير من نسبة 94.5% إلى 95%، والتي أبلغ عنها المرشحان الرئيسيان الآخران، "مودرنا"، و"فايزر" وفقا لبي بي سي.

من الممكن أن يتوفر بعض جرعات من اللقاح قبل نهاية العام بكميات صغيرة لمجموعات معينة وتحديدا كبار السن والأكثر احتياجا للتطعيم، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

كيف يعمل؟

اللقاح يستخدم نسخة ضعيفة من الفيروس الغدي البارد الشائع الذي تم تصميمه لنقل البروتين الموجود على السطح الخارجي لفيروس كورونا سارس-كوف-2.

بمجرد تعرض المشاركين لهذا البروتين، من المتوقع أن يهيئ الجهاز المناعي لتكوين استجابة ناجحة إذا تعرضوا لاحقًا للإصابة بالفيروس الحقيقي.