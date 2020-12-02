كيف يتصرف الآباء عندما يطلب طفل عمل وشم أو تثقيب جسمه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تأتي مرحلة في حياة كل طفل، يريد خلالها ممارسة السيطرة على جسده، ومن الأفضل أن يستعد الآباء لهذا اليوم عندما يخرج الطفل بخطط مفاجئة لعمل وشم، أو تثقيب جسده.

وتقول كيرا ليبمان، المتخصصة في مجال التدريب الأسري: "لا يُسمح بدق وشم أو عمل ثقب في الجسد إلا بداية من سن الـ16 عاما في معظم الأماكن المخصصة لذلك، بعد تقديم توقيع الوالدين بالموافقة".

وتحول تلك الفترة من الانتظار حتى بلوغ السن، دون قيام الكثيرين بارتكاب حماقات خطيرة أثناء فترة الصبا، بحسب ما تقوله ليبمان، استنادا لتجاربها الخاصة.

ورغم ذلك، يتعين على الآباء ألا يقولوا "لا" ببساطة لأطفالهم الذين يريدون تثقيب الجسد، وإلا فسوف ينتهي بهم الأمر بملاقات رد فعل يتسم بالتحدي، فربما يقوم الطفل بتزوير التوقيع المطلوب.

وبدلا من ذلك، تنصح ليبمان: "بالتعامل مع الطفل بجدية"، ومحاولة اكتشاف أمور مثل: "لماذا يعتبر ذلك مهما جدا بالنسبة لك؟ هل هو شيء تريد القيام به، أم أن أصدقاءك يضغطون عليك من أجل عمل ذلك؟".

والذهاب إلى مكان دق الوشم مع الطفل والاستفسار عن وجود بدائل للوشم قد يكون مفيدا في هذا الأمر، مع طرح أسئلة مثل: "ماذا عن وشم الحناء الذي يتلاشى بعد أربعة أسابيع؟".