برنامج سكر بنات: خلطة الفيتامين C في المنزل والموز لتقصف الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :كيفية تحضير الفيتامين C في المنزل لتوحيد لون البشرة وتنقيتها من الحبوب، مع خلطة الموز للتخلّص من تقصف الشعر وكلها من وصفات منزلية سهلة التحضير وموجودة في منزلك.

خلطة الفيتامين C لتوحيد لون البشرة

خلطة الفيتامين C

أنت بحاجة إلى قرص فيتامين C فوار عيار 500.

القليل من جل الألوفيرا و حبوب فيتامين e عدد 2.

اخلطيهما جيداً وضعي المزيج على وجهك مدة 20 دقيقة اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

ديتوكس الخيار لتنقية البشرة

ديتوكس الخيار

تحتاجين إلى شرائح من الخيار والحامض.

اخلطيهما جيداً في كوب ماء واشربيه في اليوم التالي ،على أن تعتمديه بشكل يومي .

خلطة الموز للتخلَص من تقصف الشعر

خلطة الموز

أنت بحاجة إلى موزة مهروسة، القليل من زيت الأرغان وملعقة من العسل .

اخلطيهما جيداً وضعي الخلطة على أطراف شعرك .

لفي شعرك بأوراق السانيتا .

لفي شعرك بأوراق السانيتا

جففي شعرك بالسيشوار بعدها اغسليه وتمتعي بالنتيجة.

النتيجة

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