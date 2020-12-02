أجمل صيحات مناكير جذاب للاحتفال باليوم الوطني للإمارات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، تألقي بأجمل موديلات الأظافر التي ترتكز على ألوان العلم الإماراتي: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر، وقد اخترناها من بين أجمل صيحات المناكير الجذاب التي تعد خياراً مثالياً للاحتفال باليوم الوطني للإمارات 2020.



أظافر مخططة بشكل نصفي

أظافر مخططة بشكل نصفي



ليس أفضل من ألوان المناكير الأبيض، الأسود، والأخضر لتزيين أظافرك احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي 2020، لذلك فإن أحد أفضل موديلات المناكير لهذه المناسبة، هو الأظافر المخططة بشكل نصفي بالألوان الأبيض والأسود والأخضر، وتزيينها بخط مائل فضي في منتصف الظفر.

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أظافرGreen Squiggle

Green Squiggle



يعد الـ Green Squiggle من أكثر موديلات الأظافر تميزاً وعصريةً، وهو مناسب للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، كونه يرتكز على المناكير الأخضر الداكن المتعرج قليلاً الى جانب المناكير الأبيض. وإذا كنت تفكرين في تجربته، ضعي أولاً طبقتين من طلاء الأظافر الأخضر الداكن، وطبقي من ثم المناكير الأبيض باستخدام فرشاة شريطية رفيعة جداً.

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أظافر مزينة بسعف النخيل

الأظافر المزينة بسعف النخيل



تعد الأظافر المزينة بسعف النخيل ذات اللون الأخضر المشرق أحد أجمل الخيارات لليوم الوطني الإماراتي. طبقي في البداية المناكير النيود على كامل أظافرك، ومن ثم ارسمي سعف النخيف باستخدام المناكير الأخضر، أو بإمكانك استخدام الملصقات إذا كنت من المبتدئات.

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أظافر خضراء مخططة

الأظافر المخططة



تعد الأظافر المخططة من أبرز موديلات الأظافر الرائجة، والتي تعد مزيجاً بين الأناقة والبساطة، اعتمديها بألوان العلم الإماراتي، بحيث تطبقين المناكير الأخضر على ثلاثة من أظافرك، أما الظفرين الباقيين فطبقي عليهما المناكير بألوان الأخضر والأبيض والأحمر الداكن بأسلوب مخطط ناعم.

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أظافر أومبريه بتدرجات الأخضر

الأومبريه بتدرجات الأخضر



ومن بين موديلات الأظافر المميزة التي تناسب العيد الوطني الإماراتي، الأظافر المطلية بالأخصر الزيتوني بأسلوب الأومبريه، بحيث تستخدمين تدرجات الأخضر الفاتحة والداكنة لتحصلي على أظافر في غاية الفخامة والجمال.

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مناكير كارو باللونين الأبيض والأسود

أظافر الكارو



يعد المناكير الكارو، أو المربعات، أحد اتجاهات موضة الأظافر حالياً، وبالتالي فإن المناكير الكارو باللونين الأبيض والأسود يعد أحد الأفكار الجذابة لتزيين الأظافر في اليوم الوطني للإمارات 2020.

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مناكير فرنسي باللون الأحمر المطفي واللامع

الأحمر المطفي والأحمر اللامع



إن المزج بين المناكير الأحمر المطفي والمناكير الأحمر اللامع، هو أسلوب عصري جداً لتزيين أظافرك خلال العيد الوطني الإماراتي، وسيضفي على أظافرك لمسة مفعمة بالأنوثة. لذلك، استخدمي المناكير الأحمر المطفي والأحمر اللامع، وطبقيهما بأسلوب المناكير الفرنسي.

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مناكير نيون أخضر

مناكير نيون أخضر



أما إذا كنت من محبات ألوان المناكير الفاقعة، بإمكانك تزيين أظافرك في اليوم الوطني للإمارات لهذه السنة، بالمناكير الأخضر النيون، وذلك بأسلوب عصري مميز، بحيث تطبقين المناكير على الجهة الأمامية من الأظافر بشكل مائل، الى جانب خط أفقي مستقيم عند قاعدة الأظافر.

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