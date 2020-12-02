كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:40 مساءً - تطورت مع الزمن تسريحات الشعر حتى وصلت إلى درجة فنيَّة رائعة، ويبقى التمسك بالشكل الطبيعي، هو دائماً الأكثر جمالاً، ويقترب العام الجديد، ومعه أهم صيحات تسريحات الشعر العصرية، التي من شأنها أن ترافقنا طوال العام. وقد تكون تسريحة الكعكة المُضفَّرة من أجمل تسريحات الشعر جمالًا، فهي تقليدية في المظهر لكنها إبداعية، وهي الحل الأمثل للحصول على إطلالة أنيقة وجذّابة تُبهر الجميع، بخاصّة خلال المناسبات الرسمية؛ نظرًا لما تضفيخ من شعور بالثقة والأناقة من دون الحاجة لعقد الشعر المركَّبة.



"الخليج 365.نت" يستعرض لك، مجموعة من أجمل تسريحات الشعر المُختلفة، لرفع شعرك على هيئة كعكة مُضفرَّة، حتى لا تشعري بالملل أو تفتقدي الإحساس بالتجديد، في السطور الآتية:

أجمل موديلات تسريحة الكعكة المضفرة

تسريحة الكعكة المضفرة لإطلالة ساحرة ولافتة

إليك، أجمل موديلات تسريحة شعر الكعكة المضفرة بأساليب متنوعة لتزيني بها شعرك وتنعمي بإطلالة جدًا سارحة ولافتة.



تسريحة كعكة الشعر المُزيّنة بالضفيرة

تسريحة شعر الكعكة المضفرة بأسلوب لافت

تُعتبر هذه التسريحة من أفضل التسريحات التي يُمكنك القيام بها إذا كان شعرك في حالة سيئة، وهي إحدى أجمل التسريحات الرائجة جداً منذ وقت طويل، فهي تُعطينا إنطباعاً أنيقاً في يومياتنا، علاوة عن تألُّقها في حفلات الزفاف والمناسبات الرسمية والإطلالات النهارية والمسائية، كما أنَّها رائجة جداً بين المشاهير،ولن يكلفك إعدادها سوى دقيقة واحدة، لتتألقي بإطلالة مُميزَّة.



تسريحات كعكة الأميرة مُزيّنة بالضفيرة

تسريحة كعكة الأميرة مزيّنة بالضفائر لإطلالة جدًا أنيقة

تتميّز هذه التسريحة بأسلوبها الذي سيمنحك شعوراً بالثقة ومظهراً جذاباً، بغض النظر عن شكل وجهك، وهي عبارة عن كعكة مُزيّنة بالضفيرة ومتواجدة على الرأس وباقي الشعر منسدل بشكل أنيق وجذّاب على الظهر، وهي لا تحتاج الكثير من الإهتمام، ويتم تصفيفها بسهولة دون الحاجة للذهاب لصالون الشعر، لذا لا تتردي مُطلقاً في إتباعها وبخاصة أنَّها لن تحتاج منكِ سوى دقائق بسيطة للغاية وستمنحك مظهراً رائعاً وحيوياً.

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تسريحة كعكة الشعر الفوضوية المُزيّنة بالضفيرة

تسريحة كعكة الشعر الفوضوية المُزيّنة بالضفيرة لإطلالة عصرية شبابية

إذا كنت ترغبين بالتنويع في تسريحاتك وإطلالاتك الجذّابة، في مختلف المناسبات، لتحظي بالكثير من الاهتمام في أوساط عائلتك وصاحباتك، إخترنا لك هذه التسريحة، التي تُعتبر من أبسط وأرق التسريحات التي ستُعطي لمظهركِ نعومة تتلاءم مع مناسباتك؛ فهي تسريحة عصرية وشبابية، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها، لتتألَّقي بإطلالة طبيعية، ناعمة وأنثوية.



تسريحة كعكة الشعر العالية المُزيّنة بالضفيرة

تسريحة كعكة الشعر العالية المُزيّنة بالضفيرة لإطلالة يومية ناعمة

ستُعطي هذه التسريحة وجهك جمالاً عفوياً وإطلالة شبابية؛ فهي تسريحة ناعمة جداً وعملية، وتلائم كثيراً إطلالاتك اليومية، وتريحك من انسدال الشعر على وجهك، وتتلاءم مع المرأة التي تلبّي دعوات عدّة، ولا تحبّ زيارة مصفف الشعر دوماً، كما أنَّها تتناسب مع تقسيمات الوجه المختلفة وستجعلك تحصلين على إطلالة شبابية رائعة، ويُمكنك تنسيق إكسسوارات مع الكعكة، فهو تُعطي لوكاً جميلاً جداً.



تسريحة كعكة الشعر المشدودة السفلية المُزيّنة بالضفيرة

تُناسب هذه التسريحة الأجواء النهارية

لم يعد هناك داعي للقلق كل صباح في تسريحة شعرك في فترة تواجدك في المنزل، فيمكنك بتسريحة سهلة، ناعمة وسريعة جداً أن تظهري بإطلالة بسيطة ومميزة، ويمكنك تنفيذها على حسب طول شعرك وكثافته والمناسبة لشكل وجهك والتي ستعمل على توضيح ملامحه بشكل أكثر جمالاً ورقَّة، فهي من أرق تسريحات الشعر السهلة والجميلة، تسريحة عملية ومميزة لستايل ساحر وجذَّاب، ولتعزيز جمال شعرك.

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