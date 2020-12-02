قبل حفل الافتتاح.. أفضل وأسوأ إطلالات الفنانات في "القاهرة السينمائي"

لايف ستايل

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الحدث الذي تتألق من خلاله الفنانات بإطلالاتهن التي دائمًا ما تخطف الأنظار.

وشهدت فعاليات المهارجان العام الماضي، العديد من العروض الفنية، والتكريمات، التي تستحوذ على نصيب الأسد من المهرجانات الفنية، بالإضافة إلى الإطلالات المميزة، والمُثيرة، فضلًا عن الإطلالات غير المناسبة أيضًا للحدث.

وتقارن الاستايلست وخبيرة الأزياء شيماء الحسيني، عبر "هن"، بين الإطلالات الجذابة والأنيقة والسيئة، في الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت الاستايلست إن دورة العام الماضي من المهرجان، شهدت العديد من الإطلالات الجيدة والجاذبة للانتباه، إلا أنها شهدت أيضًا بعض الموديلات القديمة، والفقيرة التي لا ترقى إلى مستوى الحدث.

أفضل إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

استحوذت الفنانة منى زكي، على الإطلالة الأفضل في الدورة 41، إذ تألقت بفستان "رافلز" بلون الأوف وايت، فضلًا عن إطلالة الفنانة منة شلبي، بحفل الافتتاح، حيث تألقت بفستان "جولد" مميز.

وتميزت إطلالة بطلة مسلسل "لعبة العروش" ناتالي إيمانيول، التي ارتدت فستانا بدرجات الباستيل، جاء بموديل بسيط، مميز بأكام بالما، بالإضافة إلى الفنانة هند صبري، التي ارتدت فستان "أوف وايت" مُطعم بالفصوص اللامعة، جاء منفوش من الشيفون المُبطن.

وعن إطلالة الفنانة رانيا يوسف بحفل الافتتاح، قالت الاستايلست شيماء الحسيني: "الفستان الأسود حلو وجميل أوي عليها، وكان مميز".

وعن حفل الختام، التي لفتت فيه الفنانة رانيا يوسف الأنظار بإطلالة مُحتشمة، قالت شيماء: "الفستان مش وحش، لكن قديم ومش بطال".

اسوأ الإطلالات على السجادة الحمراء

عن أسوأ الإطلالات التي شهدتها السجادة الحمراء، أوضحت خبيرة الأزياء، أن الفنانات عبير صبري، وبسمة، ومادلين طبر، لم يوفقهما الحظ في حفل الختام، إذ قالت: "فساتين سيئة، خاماتها فقيرة، وموديلاتها قديمة للأسف بالنسبة للحدث".

مهرجان القاهرة السينمائي 42

يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هذا العام، مشاركة 83 فيلما، بينهم 15 بمسابقته الرسمية، كما يشارك 17 فيلما قصيرا، وبتمثيل دولي 48 دولة.

ويتضمن المهرجان 13 عرضا عالميا، 7 أفلام في عروضها الدولية الأولى، 52 فيلما على مستوى العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستمر فعاليات القاهرة السينمائي حتى اليوم العاشر من الشهر الحالي، حيث تقام الفعاليات بدار الأوبرا المصرية، بنسبة 50% من إجمالي نسب الحضور المحددة.