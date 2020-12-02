أشهر ردود الرجال على الزوجة "لما تبقى طلباتها كتير": "أنا مش نجيب ساويرس"

علاقات و مجتمع

يستعد المطرب محمد قماح، خلال الفترة المقبلة، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس"، بعد تصويره في مدينة الشيخ زايد، وهو من إخراج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكي، وإنتاج محمد قماح وباسم عبد المنعم.

وتضمنت الأغنية بعض الكلمات الساخرة، منها: "عاوزة حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني، أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي"، إذ تتناول تفاصيل عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، في إطار كوميدي.

وجاءت فكرة الأغنية، من أن زوجة المطرب محمد قماح تحتاج إلى متطلبات كثيرة، في حين أن ظروفه المادية لن تسمح بتوفيرها، ليرد عليها بجملة: "هو أنتي فكراني نجيب ساويرس ولا إيه"، من هذا المنطلق استدعى باسم عبد المنعم مدير أعمال محمد قماح، الشاعر أحمد مرزوق لكتابة الأغنية.

لكن على أرض الواقع، تتعرض كثير من الزوجات لسماع بعض العبارات المعتادة من أزواجهن، عند المطالبة بالحصول على أموال لأغراض وأسباب مختلفة.

تقول ناريمان المهدي، 28 عاما، إنها اعتادت على سماع ردود معينة من زوجها عند مطالبته بالحصول على بعض الأموال اللازمة لاحتياجات منزلها: "كل لما أقوله عايزة فلوس زيادة، يقولي أنا مش قاعد على بنك، وهيجب ليكوا منين، وكأنها غنوة بيغنيها عليا كل مرة".

"لما حد من الأولاد أو أنا بيجي يطلب من جوزي فلوس، يقولنا حاضر ويطنش، ونيجي نسأله تاني، يقولنا حاضر لما أشق الأرض وتطلع دهب هديكوا كل الفلوس اللي أنتوا محتاجينها"، بحسب أميرة إبراهيم، 31 عاما.

وتحي ياسمين بدوي، 26 عاما، موقفا طريفا مع زوجها: "لسه متجوزين بقالنا كام شهر، ولما جيت أطلب منه لأول مرة فلوس، قالي لا، ولو هتبتدي تشغلي الأسطوانة دي بدري روحي على بيت أبوكي، وقعدنا نضحك وفي الآخر إداني الفلوس اللي أنا عايزاها".