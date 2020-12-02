صور.. نجمات الفن قبل وبعد "الدايت": تحولات هائلة بين الصدمة والجاذبية

لايف ستايل

القوام الممشوق هو رأس مال معظم الفنانات، إذ يبذلن وقتا وجهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على وزن محدد، كي تتاح لهم الفرصة الأكبر في اختيار الأدوار السينمائية المختلفة، وإذا زادت إحداهن تعود سريعا إلى الرياضة والجيم لتدخل الفورمة من جديد.

مؤخرا اهتمت بعض النجمات بخسارة الوزن، ما أدى إلى تحول جذري في شكلهن، أبرز هؤلاء الفنانات نورهان، ومي نور الشريف، لكن سبقهما عدد من النجمات المهتمات بالرشاقة، ويستعرض التقرير التالي تلك التحولات الكبيرة في أوزان الفنانات، التي وصفها الجمهور بأنها "هائلة".

مي نور الشريف

أصبح حساب مي نور الشريف على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مختلف كليا عن ذي قبل، إذ تنشر صورا لها من الصالات الرياضية، وبملابس سهرة تليق بقوامها الجديد، بعد أن فقدت الكثير من وزنها، وفي إحدى الخروجات الصباحية ظهرت بـ"بيرسينج"، لتتحول إلى "مودل"، بعد أن كانت تعاني طوال عمرها من زيادة كبيرة في الوزن.

وكان من بين تعليقات الجمهور على صورها: "ما شاء الله عليكي خسيتي كتير أوي"، و"بقيتي قمر وشبه مامتك بوسي بعد ما خسيتي"، واحلويتي أوي بجد بعد ما خسيتي وبقيتي زي القمر"، و"استمري على كدة يا مي"، و"إزاي بقيتي كده، أكيد تعبتي بس لازم تستمري".

نورهان

واحدة من النجمات اللاتي لفتن الانتباه مؤخرا، هي نورهان، وعلى الرغم من أنها لم تكن ممتلئة بشكل كبير، إلا أنها فقدت الكثير من وزنها.

وأصبحت صور نورهان بعد فقدان وزنها تثير موجة من التفاعل من قبل متابعيها وجمهورها عبر "إنستجرام"، إذ تفاجأ معظمهم من التغير الشديد في شكلها وانتقدها عدد منهم، ورحب آخرين بالخطوة معتبرينها جميلة في كل الأحوال.

سمية الخشاب

خضعت الفنانة سمية الخشاب، إلى كورس علاجي أدى إلى زيادة كبيرة في وزنها، لكن الجمهور وصفها بأنها شجاعة، لأنها لم تتوقف عن التمثيل، وظهرت بوزن زائد، لكنها سريعا ما قررت أن تخضع لنظام غذائي صارم، وفقدت كل الوزن الذي اكتسبته، وعادت رشيقة مرة أخرى.

أيتن عامر

زيادة طفيفة في الوزن غيرت شكل أيتن عامر كليا، لكنها أيضا واحدة من النجمات اللاتي استطعن تخفيض أوزانهن بسهولة لتصبح مثل الموديلز، ولا تزال تحاول دوما عمل "دايت" لتخفف وزنها.

منة شلبي

عانت منة شلبي من زيادة في وزنها في بداية مشوارها الفني، لكنها فقدت الكثير منه، وأصبحت واحدة من أشهر الفنانات اللاتي استطعن خسارة أوزانهن، وتغير شكلها كليا.

شيرين عبد الوهاب

عانت شيرين عبد الوهاب في فترة من حياتها من زيادة في الوزن، رغم أنها بدأت حياتها الفنية بقوام ممشوق، إلا أنها بعد فترة اكتسبت مزيد من الوزن، قبل أن تخسره مجددا.

ديانا كرزون

في بداية ظهورها فنيا، كانت الفنانة ديانا كرزون تعاني من زيادة كبيرة في وزنها، لكنها سرعان ما بدأت في إنقاص وزنها، حيث خضعت لنظام غذائي ورياضي وأسلوب حياة صحي.

واحتفلت ديانا كرزون مؤخرا بزواجها خلال تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط احتفال عائلي بسيط تجنبا للعدوى.