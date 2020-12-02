أمينة خليل تتصدر تريند جوجل: "عروس ديسمبر"

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة أمينة خليل، محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار عن تحديد موعد حفل زفافها على رجل الأعمال عمر طه، الجمعة المقبلة، 4 ديسمبر، في أحد فنادق مدينة الجونة، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.

وكانت كشفت أمينة خليل للمرة الأولى، خلال لقائها مع برنامج "the insider" على هامش مهرجان الجونة، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت: "أنا كنت مصابة بكورونا وخلاص خلصتها.. قومت منها، هي مش تجربة لطيفة لكن هي الحمدلله بتعدي".

ورغم تأكيد "أمينة" تعافيها من الفيروس اللعين، إلا أن شائعات المرض كانت تطاردها، فعقب تصريحها توالت الأخبار عن أنها مصابة بـ(كوفيد 19)، وحاملة للعدوى، وهو ما يعرض عددا من النجوم لخطر الإصابة.

أمينة خليل تكشف كواليس اصابتها بكورونا

استمرار الحديث عن إصابة "أمينة" بفيروس كورونا، دفعها للرد على هذه الشائعات، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا ماعنديش كورونا.. أنا كان عندي كورونا في أول الشهر.. لكن بعد 14 يوم عزل عملت كذا مسحة.. وكل مرة النتيجة كانت سلبية".

وتابعت "أمينة": "ربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمدالله.. ياريت نبطل إشاعات.. شكرًا وبحبكم وربنا يحفظنا جميعا".

وكانت الفنانة أمينة خليل، لفتت الأنظار إليها، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وأطلت "أمينة" بفستان أبيض اللون يشبه فساتين الزفاف، الذي تميز بأنه مكشوف الظهر، ومزين بنقوش بسيطة، في إطلالة كلاسيكية.

خطوبة أمينة خليل

وفي 16 يوليو من العام الجاري، في حفل عائلي احتفلت الفنانة أمينة خليل بخطبتها من المهندس عمر طه.

واختارت العروس إطلالة بسيطة في حفل خطبتها، إذ ارتدت فستانا أبيض قصيرا منقوشا، يجمع بين قماش الجبير والشيفون، كما أنه مزود بأكمام طويلة، واختارت تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.

وجاء فستان العروس أمينة خليل من العلامة التجارية Elliatt، بسعر 406 دولارات أمريكية، أي ما يعادل الـ6486 جنيها مصريا.