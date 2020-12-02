نجوى كرم عن قبولها لقب "الزوجة الثانية": لا أريد خراب بيت الأولى

علاقات و مجتمع

كشف الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن تفاصيل كونها زوجة ثانية لأول مرة، وقبولها هذا الوضع حفاظاً على الزوجة الأولى.

وقالت "كرم"، خلال لقاء تليفزيوني مع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، إنها لم تكن تخطط لذلك وقبلت أن تكون زوجة ثانية حتى لا تتسبب في خراب بيت الزوجة الأولى.

وأضافت: "رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال"، لافتة إلى أن زوجها حينها كان يفضل الانفصال عن زوجته من أجل الزواج منها لكنها أصرت على الرفض حتى لا تتحمل ذنب هذا الانفصال.

وأوضحت نجوى كرم، أنها لم تكن تريد أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، ولكنها قبلت بلقب زوجة ثانية دون أن يقف عائقا أمامها، مؤكدة أن سبب انفصالها عن زوجها لم يكن بسبب زيجته الأولى.

يذكر أن الفنانة نجوى كرم قد شاركت في موسم "the Voice SENIOR"، وقالت إن البرنامج يعطي أملاً حقيقياً للمتقدّمين، ويقدم رسالة مفادها أن الموهبة مهما تأخرت بالظهور على العلن، فلابد وأن تجد الفرصة المواتية لتحقيقها، ولو في وقت قد يظنه البعض متأخراً نسبياً.

وقالت نجوى كرم، في بيانٍ صادر عنها إن المواهب الحقيقية لا عمر محدد لها، لافتة إلى أن "المواهب في هذا البرنامج، لو لم تكن حقيقية لما تقدمت للمشاركة، ورغم أن الظروف ربما لم تخدمها عبر مراحل حياتها السابقة، لكنها اليوم ودون أدنى شك استطاعت أن تبدع في أداء ألوان غنائية مختلفة، فلكل موهبة مشاركة خصوصية وطعم ونكهة مميزة، الأمر الذي شكّل حيرة بالنسبة للمدربين وجعل مهمة الاختيار بيننا غاية في الصعوبة".

واختتمت "كرم" بيانها، قائلة "قدّم المشتركون ألواناً غنائية لمدارس فنية كبيرة ولعمالقة الغناء والطرب والفن الأصيل، تلك المدارس التي نشأنا نحن عليها، وهي التي تؤسّس لمواهب حقيقية بكل ما للكلمة من معنى".

و"كرم" إحدى أعضاء البرنامج الذي يضم كلًا من هاني شاكر، وملحم زين، وسميرة سعيد، ويذاع عبر "ام بي سي".