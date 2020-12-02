ملكة بريطانيا تحتفل بأعياد الميلاد في عزلة للمرة الأولى منذ عقود

علاقات و مجتمع

للمرة الأولى منذ عقود، قررت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، الاحتفال بأعياد الميلاد بقصر وندسور بدلا من ضيعة ساندرينجهام برفقة زوجها.

وربما يلتقي الزوجان ببعض أفراد العائلة لفترة قصيرة نظرة لارتباطهم بمواعيد أخرى بحسب تصريح لمسؤولي قصر بكنجهام، مؤكدا أن الثنائي سيحتفلان بعيد الميلاد وحدهما في الأغلب.

وقالت المتحدثة باسم القصر، إن الملكة قررت وزوجها قضاء عيد الميلاد هذا العام بهدوء في وندسور، بعيدا عن التجمعات. وبالتالي قد لا تحضر الملكة قداس عيد الميلاد تجنبا للحشود الكبيرة التي تجتمع لتحيتها.

وكانت العائلة الملكية تقضي عيد الميلاد بقصر وندسور عندما كان الأبناء صغارا، لكن منذ الثمانينيات تحتفل العائلة بعيد الميلاد ورأس السنة بضيعة ساندرينغهام الريفية في نورفولك شرقي إنجلترا.

وقد اعتاد المئات من الناس التجمع بالقرب من الكنيسة التاريخية بساندرينغهام يوم عيد الميلاد لتحية الملكة وعائلتها، لدى وصولهم للقداس الصباحي.

وقال مسؤولون في بريطانيا، إن قيود الفيروس ستخفف لخمسة أيام خلال موسم الأعياد للسماح للأفراد بالسفر للقاء العائلة والأصدقاء.

ويذكر أنه يمكن لكل ثلاث عائلات، أن تشكل "فقاعة عيد ميلاد" وأن تتزاور وتقضي الوقت معا ما بين 23 إلى 27 ديسمبر.