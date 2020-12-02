الامارات | مشروع قانون ياباني: لقاح "كورونا" مجانا ل 126 مليون نسمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم اليابان أن توفر مجاناً اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة، بموجب مشروع قانون اعتمد اليوم، فيما يواجه الأرخبيل ارتفاعاً بعدد الإصابات.

ووافقت الغرفة العليا من مجلس النواب على مشروع القانون الذي يفرض على الحكومة تغطية تكاليف التلقيح، بعدما كان حصل على موافقة مجلس النواب.

وسبق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة "فايزر"‘ و25 مليون من "موديرنا". وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

ويسعى تحالف فايزر/بايونتيك وشركة موديرنا للحصول على ترخيص استخدام طارئ في الولايات المتحدة وأوروبا بعدما أظهرت تجاربهما فعالية عالية للقاح.

ويأتي اعتماد مشروع القانون بعد أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء أن اليابان في "حالة تأهب قصوى"، بعدما سجلت عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة.

وبقيت اليابان بمنأى نسبياً عن تفش خطير للوباء حيث سجلت 2170 وفاة و150 ألف إصابة، ولم تفرض تدابير عزل كالتي فرضت في مناطق أخرى من العالم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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