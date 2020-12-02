التدخين يهددك بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية لأمراض الرئة والطب التنفسي من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) الخطير.

وأوضحت الجمعية أن الأعراض الدالة على هذا المرض تتمثل في السعال المستمر، سواء كان مصحوبا بإفرازات مخاطية أو لا، وكذلك ضيق التنفس بعد بذل مجهود بدني قليل أو حتى في حالة السكون والراحة.

وأضافت الجمعية الألمانية أنه غالبا ما يتم اكتشاف إصابة المدخنين بهذا المرض الخطير في وقت متأخر للغاية؛ حيث تكون الرئة قد فقدت بالفعل نصف كفاءتها الوظيفية.

لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مع ضرورة الإقلاع عن التدخين.

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