4 أمراض تنتقل من الأم إلى جنينها.. كيف تتجنبي ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن بعض الأمراض يمكن أن تنتقل من الأم الحامل إلى جنينها، موضحة أنه إذا أُصيبت الحامل بالحصبة الألمانية مثلا، فإن احتمالية إصابة الجنين بها تصل إلى 60 %.
وأضافت الرابطة أن المخاطر المحتملة المترتبة على ذلك تتمثل في حدوث إجهاض أو ولادة الطفل بتشوهات خلقية جسمية ومستديمة. ويسري نفس الشيء على الإصابة بأمراض أخرى مثل جديري الماء والحصبة العادية والنكاف.
ولتجنب هذ العواقب الوخيمة تنصح الرابطة النساء الراغبات في الإنجاب بتلقي تطعيمات ضد هذه الأمراض الأربعة قبل حدوث الحمل.
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