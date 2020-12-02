دراسة علمية: العنب يقي من السرطان ويقضي على آلام الضهر

صحة

آلام العظام من أشد المشكلات التي تواجه الكثير من الأشخاص، إذ تنصح دراسات علمية بتناول نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات، ومن بينها العنب، وفقا لما نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن العنب غني بمضاد الالتهاب المعروف باسم "ريسفيراترول"، الذي اكتشفه العلماء ووجدوا أنه يتصدى للشعور بالألم.

ونلاحظ أن المضاد للالتهاب يتركز في أغلب الأحيان داخل قشور وبذور العنب وكذلك التوت، فضلا عن أنه يعمل على إبطاء عملية تدهور فقرات العمود الفقري للمريض.

ولفت الدكتور مايكل ليفين، الذي يعمل في مؤسسة "تشيروكير"، إلى أن العنب يحتوي على مركب شبيه بمضادات الأكسدة يخفف من آلام الظهر.

وأكد، أنه يمنع إنزيمات معينة من المساهمة في تدهور الأنسجة وبشكل خاص في منطقة الظهر.

وأجمعت التصريحات الصحفية على أن الشعور بآلام الظهر، قد يكون ناتجا عن أخذ وضع خطأ أثناء النوم، أو جراء التعرض لإصابة بسيطة.

ونصحت الصحيفة بعدم الشعور بالقلق من آلام الظهر، لافتة إلى أن هذه الحالة المرضية قد تتحسن بشكل تلقائي خلال أسابيع أو أشهر.

وهناك العديد من الفوائد للعنب كالآتي:

يساهم في ضبط مستويات الكولسترول في الجسم ويساهم في زيادة صحة الشرايين والقلب، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يحمي من فقر الدم، ويساعد على علاجه، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

تساعد الأحماض التي يحويها العنب في تعزيز صحة الفم والأسنان.

يقي من الإصابة بالإمساك.

يساعد على الوقاية من السرطانات بفضل محتواه من البوليفنولات، كما تساهم مضادات الأكسدة التي يحويها العنب في تعزيز مناعة الجسم.