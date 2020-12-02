الامارات | 3 عروض للألعاب النارية في أبوظبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض للألعاب النارية في أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن سلسلة الفعاليات المقررة للاحتفال باليوم الوطني الـ49، والتي تشمل ثلاثة عروض للألعاب النارية في جزيرة الريم ومنطقتي الكورنيش والوثبة، اليوم.

ولضمان صحة وسلامة مجتمع أبوظبي، وتماشياً مع الجهود الرائدة التي تقودها العاصمة في تطبيق عدد من التدابير الوقائية الصارمة لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، سيتمكن المواطنون والمقيمون من الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي سيقام في منطقة الكورنيش في تمام الساعة 9:25 من مساء اليوم، عبر بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات. كما سيتسنى لهم متابعة عرض الألعاب النارية في جزيرة الريم عند الساعة التاسعة مساءً عبر صفحة أبوظبي كالندر على تطبيق إنستغرام، كما يمكن للجمهور في منطقة الوثبة متابعة الألعاب النارية من نوافذ وشرفات منازلهم عند الساعة التاسعة مساءً.

تأتي الاحتفالات هذا العام بمثابة رسالة أمل جامعة لكل أفراد المجتمع ورؤية متفائلة نحو مستقبل مشرق وواعد، لاسيما مع اقتراب دولة الإمارات من يوبيلها الذهبي، حيث تستعد للاحتفال بعامها الـ50 في السنة المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي حسن الشيبة: «تتقدّم الدائرة بأحر التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ49، ونتطلّع إلى مزيد من الرخاء والازدهار لوطننا الحبيب. وفي هذه الذكرى المميزة، نجدد عهدنا بالمحافظة على تنوع ووحدة مجتمعنا، وريادة أمتنا في مختلف المجالات، كنموذج حقيقي للتلاحم بين الشعوب وقادتها».

- عرض الكورنيش

يبث مباشرة

عبر قناتي أبوظبي والإمارات.

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