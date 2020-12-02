الامارات | قصائد تتغنى بحب الوطن في «روح الاتحاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد تتغنى بحب الوطن في «روح الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز العين النسائي التابع لنادي تراث الإمارات، أمسية شعرية افتراضية تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، شارك فيها سالم النار الشحي، وعبدالله سالم الشامسي، وفطيم الحرز، وأدارها مسلم العامري.

انطلقت الأمسية التي حملت عنوان «روح الاتحاد» بعرض تقرير مرئي ضم مقاطع من الأرشيف عن كيفيـة قيام الاتحاد لدولة الإمارات، كما تضمن أقوالاً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سالم النار إن «عيد الاتحاد هو مناسبة وطنية غالية على وجدان الجميع، ويوم تتجدد فيه الروح الوطنية»، مشيراً إلى أن حب الوطن لا يكفيه التعبير بالشعارات، بل الانتماء الكامل الصادق له والتضحية والعمل على وضعه في صورة مشرفة تحتذي بها دول العالم.

وأكد أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان يتمتع بنظرة بعيدة المدى، وقدرة على وضع خطط وأفكار للتنمية في مختلف المجالات.

وبينما ألقى الشاعر عبدالله الشامسي مجموعة من القصائد استهلها بقصيدة وطنية تغنى فيها بحب الوطن، بدأت الشاعرة فطيم الحرز أولى قصائدها بقصيدة عن اتحاد دولة الإمارات، وقدمت بعد ذلك مجموعة مختلفة من الأشعار.

وفي ختام الأمسية، وجهت مديرة مركز العين النسائي، ميثاء السويدي، التحية للمشاركين على قبول الدعوة، شاكرة الجمهور للمساهمة في إثراء الأمسية بوافر قصائد الشعر من خلال مداخلاتهم وتفاعلهم.

من جهتهم، شكر الشعراء نادي تراث الإمارات ومركز العين النسائي على هذه الأمسية الافتراضية، للمساهمة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

- مناسبة وطنية غالية على وجدان الجميع، ويوم تتجدد فيه الروح الوطنية.

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