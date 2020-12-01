أول مصرية تفوز بـJustita Award: نافست عدة دول ولم أتوقع حصد الجائزة

علاقات و مجتمع

عبّرت أمينة طاهر جاد الله، عن سعادتها بفوزها بجائزة Justita Award، وهي مبادرة في القانون، والتي تنظمها دولة النمسا، موضحة أن الجائزة تمنح للسيدات البارزات في المهن القانونية من جميع أنحاء العالم، لتصبح أول مصرية وعربية تفوز بها.

وأضافت أمينة لـ"الوطن"، أنها تبلغ من العمر 29 عامًا، وتعمل مدرس مساعد في كلية الحقوق والشريعة بجامعة الأزهر، باحثة ماجستير في جامعة الأزهر ومؤسسة مبادرة المنصة حقها في عام 2014، موضحة أن ترشحها للجائزة جاء من قبل بروفيسور أمريكية سبق وأن تعاملت معها في عدد من المشروعات التي تتعلق بالمرأة والقانون في إفريقيا، في إطار مؤسسة نساء إفريقيات في القانون.

وتابعت، أن فوزها جاء بعد منافسة قوية مع عدد من المرشحين لها، فكان أبرز منافسيها في هذا العام اول رئيسة للمحكمة الدستورية العليا في النمسا، ونائبة رئيس محكمة العدل للاتحاد الاوروبي، وأساتذة جامعيين في أرقى جامعات حول العالم ومحاميات رائدات وغيرهن، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تحقق الفوز على تلك السيدات الرائدات، وفخورة بذلك الفوز في تلك الجائزة الهامة.

لم تكن هذه أولي الجوائز التي تحصل عليها الشابة العشرينية، درع مؤسسة المرأة الجديدة للدفاع عن حق النساء في تولي القضاء 2016، وحصلت على لقب "قائد المستقبل" من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في عام 2019، تقديرًا لمساعيها في تأسيس مبادة المنصة حقها، وجائزة جاستيتا للنساء البارزات في مجال القانون حول العالم- النمسا 2020، وأخيرًا مصريات ملهمات من قبل المجلس القومي للمرأة 2020.

مبادرة "المنصة حقها" التي دشنتها "أمنية"، وكانت سببًا في حصولها على عدد من الجوائز، جاءت بهدف توعوية تهدف لدعم الفتيات ومكافحة التمييز فيما يتعلق بقضية حرمان المرأة المصرية من تولي القضاء.

وتؤمن المبادرة بأهمية اعتلاء المرأة المنصة ومدى انعكاس ذلك على المؤسسات القضائية خصوصًا، وعلى المجتمع وقضية التنمية عمومًا.