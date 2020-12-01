"ارجعي بيتك" و"بعشق أمك".. لافتات اعتذار ورومانسية في شوارع مصر (صور)

علاقات و مجتمع

"إلى زوجتي حبيبي وروحي وعمري أم يوسف ارجعي بيتك وحشتيني" كلمات الاعتذار التي زينت لافتة معلقة بأحد الشوارع، موقع عليها إمضاء "فخر الرجال"، تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم الكثيرون أن الصورة ترجع لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وأنها منسوبة لزوج يعتذر زوجته في لافتة رومانسية، وهو الأمر الذي لم يكن بجديد على الشوارع في مصر.

ويرصد "هن" في هذا التقرير، أبرز لافتات الحب والرومانسية التي ظهرت في الفترة الأخيرة:

في الزقازيق.. "أنا آسف يا نهلة"

لافتة "أنا آسف يا نهلة حقك عليا والله بحبك.. أحمد"، تم تعليقها على عامود إنارة بكوبري الصاغة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تداولها رواد التواصل الاجتماعي، حيث اختارها الشاب ليعبر بها عن اعتذاره لحبيبته.

وكان مصدر من مجلس مدينة الزقازيق، قال إنه سيتم تفقد المنطقة التي وضعت فيها اللافتة، وحال تبين وجود أي لوحات مخالفة سيتم إزالتها على الفور.

في المنوفية.. "المستر بيحبك وبيغير عليكي"

وقبل فترة تفاجأ سكان البر الشرقي في مركز شبين الكوم في المنوفية، بلافتة عريضة مدون عليها كلمات حب دونها مدرس إلى تلميذته، ليعلن فيها عن رغبته في الزواج منها، حيث حملت اللافتة عبارة: "المستر بيحبك وبيغير عليكي.. إوعي تسيبيه هيموت من غيرك.. تتجوزيه؟".

ولاقت هذه اللافتة تفاعلا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي، ما بين السخرية والانتقاد من هذا التصرف، وكانت فتاة تدعى شيماء الأمير، نشرت هذه الصورة على "فيس بوك.

وتواصل "هن" معها إذ قالت: "اللافتة معلقة أمام دار حضانة أطفال بشارع السجن في مركز شبين الكوم، لكن ساكني الشارع لم يستدلوا على صاحبها أو الطالبة المقصودة بها".

وأضافت "الأمير": "نمنا وصحينا لاقيناها الصبح متعلقة.. فوجئنا بيها والناس قاعدين يضحكوا عليها".

في مدينة بركة السبع.. "جلال بيحب هبة"

ومع بداية العام الجديد، قرر شاب أن يعبر عن حبه لحبيبته بطريقة خاصة، حيث وضع لافتة بالشارع الرئيسي لمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، ودون عليها عبارات: "جلال بيحب هبة، بحبك ياهبة".

وكانت لافتة ثانية وضعت أمام كلية الهندسة بشبين الكوم، مدوّن عليها: "عقبال كل سنة حلوة وانتي معايا".

في بني سويف.. "بعشقك وبعشق أمك"

"الله على كلمة بحبك حلوة جدًا.. لما اسمع صوتك الحلو استريح وأهدى بيه.. لما بنطق بس اسمك مبعرفش بيجرالي إيه.. أنا بعشقك وبعشق أمك"، هذه كانت الكلمات التي كتبها شاب على لافتة للتعبير عن حبه لحبيبته في محافظة بني سويف.