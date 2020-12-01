ليلى علوي تسترجع ذكرياتها بـ"القاهرة السينمائي": لحظات على السجادة الحمراء

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بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، غدًا، نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إطلالتين لها على السجادة الحمراء خلال الدورة الماضية.

وأرفقت ليلى علوي تعليقًا على إطلالتيها: "لحظات على السجادة الحمراء".

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته الماضية، عددا من الإطلالات المختلفة والمميزة لعدد من الفنانات.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41

ووجّه السيناريست محمد حفظي رئيس الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الشكر في حفل ختام المهرجان، لكل من الضيوف الذين حضروا الحفل، كما وجه الشكر لوزارة الثقافة وجميع الشركات التي دعمت دورة هذا العام من المهرجان.

وقال "حفظي"، إنه في العام قبل الماضي، حاول أن يشكر جميع العاملين في المهرجان إلا أنه فشل، وهذا العام يشكر جميع من ساهم في نجاح دورة هذا العام، والذين يصل عددهم إلى 200 شخص.

وأضاف، أن المهرجان التابع لوزارة الثقافة وللدولة المصرية حين يخرج بهذا الشكل "يجعلني أشعر بفخر كبير"، وأن تواجد الجمهور بعدد كبير في دورة هذا العام وصل إلى بيع 40000 تذكرة، ما جعله سعيدا وطالب بأنه دوما يتمنى دعم السينما المصرية فهي القادرة على الوقوف ضد الإرهاب والتطرف.

ليلى علوي في مهرجان الجونة

وكانت ظهرت ليلى علوي خلال فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة، الشهر الماضي، بفستان كانت التقطت صورة به، منذ 25 عاما، مؤكدة أنه زي متكرر لها.

ونشرت الفنانة عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، صورة تجمع ظهورها منذ 25 عاما، وظهورها الحالي معلقة: "زي متكرر .. في الحقيقة هي ظهور جديد".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.