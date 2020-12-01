شاهد.. أغرب إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي بدوراته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن في مصر والوطن العربى على الظهور بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائى خلال دوراته السابقة، ولكن البعض منهن ظهرت بإطلالات غريبة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أغرب إطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي في السنوات الماضية، وذلك قبل انطلاق الدورة الجديدة غدا الأربعاء:

- غادة إبراهيم:

ارتدت الفنانة غادة إبراهيم في حفل الختام عام 2019، فستانًا صادمًا بقصة كب غريبة وغير مناسبة لشكل جسمها، إذ جمع التصميم ألوانًا عديدة، بجانب الفرو المزين بالريش على الأكتاف، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل الأحمر مع مكياج قوي.

- لبلبة:

ظهرت النجمة لبلبة بإطلالة غير موفقة وغريبة، وذلك أثناء حضورها الختام عام 2019، إذ ارتدت فستانًا أخضر مرصعًا بتطريزات ذهبية لامعة، ويشبه الساري الهندي وجاء التصميم بقصة غير مناسبة لشكل جسمها أو لظهورها على السجادة الحمراء.

-مادلين طبر:

كما ظهرت الفنانة مادلين طبر خلال حضورها حفل الختام أيضا لعام 2019 بفستان موف لامع بتصميم قديم، وغير مناسب لشكل جسمها، وخاصة عند منطقة البطن، إضافة لخامة قماش التصميم غير الجيدة، والتي ظهرت بوضوح في قصة الطيات التي جاءت غير موفقة، واعتمدت حذاء مفتوحًا بكعب عريض غير مناسب للوك، وكان يفضل ارتداء كعب عالٍ رفيع بتصميم كلاسيكي.

خدوجة صبري:

أطلت الفنانة الليبية خدوجة صبري في حفل افتتاح الدورة الأربعين للمهرجان، بفستان أثار سخرية بعض راود السوشيال ميديا، إذ وصفتها الإستايلست أيتن العبد بأنها إطلالة سيئة وغريبة على جميع المستويات، فالفستان غير مناسب لقوامها الممتلئ، وكذلك الألوان غير مناسبة لشكل جسمها.

- بوسي شلبي:

أطلّت مقدمة البرامج بوسي شلبي على الريد كاربت خلال حفل افتتاح الدورة الـ40 بفستان فضي بقصة "ألوان شولدر" من الأعلى، وتصميم "الماري ميد" (عروسة البحر)، وجاء الفستان مطرزًا بقماش لامع، وشراشيب من أعلى الركبة إلى الأسفل.

- منال سلامة:

كما أطلّت الفنانة منال سلامة بفستان أزرق بقصة "الدرابية" من أعلى الفستان، وتصميم "دجراديه" (المدرج) من منطقة الوسط إلى الأسفل، بحزام فضي على الخصر، وجاء ذلك على الرد كاربت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ 40.

-فيفي عبده:

وطلت الممثلة والراقصة فيفي عبده أثناء حضورها المهرجان في دورته الأربعين، بفستان ذهبي مقفول بذيل متوسط الطول، واعتمدت قصة الأكمام الطويلة والواسعة "المنتفخة"، والمقفول من عند منطقة الصدر، واختارت الممثلة تصفيفة الشعر المفرود والمنسدل إلى الوراء، مع أحمر شفاه كشمير داكن، وظلال عيون بالأسود المدخن (سموكي).

وعلقت حينها الإستايلست أيتن العبد على إطلالتها قائلة، إنه على الرغم من أن اللون الذهبي موضة، إلا أن فيفي عبده لم تحسن تطبيقه واستغلاله في إطلالتها، إذ جاء الفستان خاصة مع تصفيفة الشعر والمكياج مبالغًا فيه، فكان يجب أن تعتمد مكياج أكثر بساطة وهدوءًا لتبرز لون الفستان ولمعة القماش، وأن تختار تصفيفة الشعر المرفوعة إلى الأعلى، خاصة أن الفستان مقفول من عند منطقتي الرقبة، والصدر، كما أن تصميم الفستان لم يكن مناسبًا لقوامها، إذ أظهر امتلاء منطقة الصدر لديها.

- إنجي على:

وارتدت الإعلامية إنجي علي فستانا طويلا باللونين الأبيض والأسود، ولكن كانت ألوان الموديل وخامته لا تتناسبان مع استخدامه كسواريه، والإكسسوارات غير متلائمة مع الموديل، كما احتوي الموديل على قصات عرضية زادت من ظهور الجسم بأكثر امتلاًء، وجاء ذلك على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ 39.

- بشرى:

يعد من أغرب الإطلالات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ39، حيث ارتدت الفنانة بشرى فستان بحمالة غير منتظمة الشكل وغير مناسبة مع النصف اليمن من الموديل، كما يوجد شكل ثعبان معدن الشكل بارز من منطقة الخصر للصدر بطريقة غير طبيعية وبحجم غير منطقي، أدت إلى عدم توازن بين قصات الموديل.