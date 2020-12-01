يارا تتألق بفستان باللون البترولي في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
تألقت المطربة يارا في حفل DIFA بالإمارات، وارتدت فستانا باللون البترولي مصنوعا من قماش الستان، ومزودا بأكمام منفوخة، ويتميز بأنه مزود بالكشكشات من أسفل، وحزام عند منطقة الخصر.
اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، ارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، اختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.
ويذكر أن آخر أعمال المطربة يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب ".
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