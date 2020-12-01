صيحة الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - عادت صيحة تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة الى مشهد الموضة مجدداً لتقدم للمرأة خيارات أنثوية جذابة في إطلالات النهار والمساء، وسوف نعرفك على طرق تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة بوحي من أحدث عروض أزياء 2020 2021.



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تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والجاكيت

PRADA





يمكن تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والجاكيت الطويل لتحصلي على إطلالة أنيقة تناسب العمل.





قدمت ماركة سيلين Celine أكثر من إطلالة بهذه الصيحة، سواء بالتنانير الجلد أو المخمل.





كما قدمت بعض الماركات الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والجاكيت مثل ماكس مارا Max Mara، برادا Prada، وبوتشي Pucci.



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تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والبوت

MONSE





برزت صيحة تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والبوت، وعادةً ما تكون الجوارب شفافة، مثل إطلالة شانيل بالفستان الأبيض والجوارب البيضاء الشفافة والبوت الأسود والبني.





كما قدمت ماركة Monse السترة القصيرة مع جوارب الشبكة والبوت الأسود بالأربطة.







تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والأحذية بالكعب العالي

Fendi







أيضاً يمكنك تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والأحذية بالكعب العالي لتحصلي على إطلالة أنثوية في المساء.





قدمت ماركة فندي Fendi الفستان متوسط الطول مع جوارب سوداء شفافة وحذاء بسوار الكاحل، كما قدمت ماركة امبريو أرماني Emporio Armani الفستان الأزرق القصير مع الجوارب السوداء والصندل الأسود.





طالعي طرق تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة لتلهمك بإطلالات تناسبك.

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