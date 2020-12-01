- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - عادت صيحة تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة الى مشهد الموضة مجدداً لتقدم للمرأة خيارات أنثوية جذابة في إطلالات النهار والمساء، وسوف نعرفك على طرق تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة بوحي من أحدث عروض أزياء 2020 2021.
تابعي المزيد:موضة الجوارب الطويلة في 2020
تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والجاكيت
يمكن تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والجاكيت الطويل لتحصلي على إطلالة أنيقة تناسب العمل.
قدمت ماركة سيلين Celine أكثر من إطلالة بهذه الصيحة، سواء بالتنانير الجلد أو المخمل.
كما قدمت بعض الماركات الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والجاكيت مثل ماكس مارا Max Mara، برادا Prada، وبوتشي Pucci.
تابعي المزيد:الجوارب الملونة ترند في 2020
تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والبوت
برزت صيحة تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والبوت، وعادةً ما تكون الجوارب شفافة، مثل إطلالة شانيل بالفستان الأبيض والجوارب البيضاء الشفافة والبوت الأسود والبني.
كما قدمت ماركة Monse السترة القصيرة مع جوارب الشبكة والبوت الأسود بالأربطة.
تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والأحذية بالكعب العالي
أيضاً يمكنك تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة والأحذية بالكعب العالي لتحصلي على إطلالة أنثوية في المساء.
قدمت ماركة فندي Fendi الفستان متوسط الطول مع جوارب سوداء شفافة وحذاء بسوار الكاحل، كما قدمت ماركة امبريو أرماني Emporio Armani الفستان الأزرق القصير مع الجوارب السوداء والصندل الأسود.
طالعي طرق تنسيق الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة لتلهمك بإطلالات تناسبك.
تابعي المزيد:موضة الجوارب مع الصنادل بين المؤيد والمعارض
كانت هذه تفاصيل خبر صيحة الجوارب الطويلة مع الفساتين القصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.