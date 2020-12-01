لقاء الخميسي لـ"أوسة" الحب كله حبيته فيك.. ومتابع: الشيشة دي قبل كورونا؟

علاقات و مجتمع

كلمات من أغنية "الحب كله" للمطربة الراحلة أم كلثوم، اتخذتها الفنانة لقاء الخميسي للتعبير عن حبها لزوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف.

ونشرت "لقاء" الصورة التي جمعتها بـ"عبدالمنصف"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليها: "الحب كله حبيته فيك.. الحب كله"، وكانت الصورة من إحدى السهرات الليلة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: "الزوجين بقوا شبه بعض جدًا" "ربنا يخليكم لبعض" "ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض"، وجاءت من إحدى التعليقات تساؤل من أحد المتابعين: "شيشة.. أكيد دي صورة قبل كورونا"، لترد عليه "لقاء" قائلة: "قبل كورونا طبعًا".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي احتفلت بفوز نادي الأهلي عقب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت صورة مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة: "مبروك للأهلي".

دفاع لقاء الخميسي عن محمد عبدالمنصف

وكانت الفنانة لقاء الخميسي دافعت عن زوجها حارس دجلة الحالي، والزمالك السابق محمد عبدالمنصف، عقب تعرضه للهجوم، إذ نشرت "لقاء" صورة لزوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "عاش يا أوسا"، وذلك بعد تألقه أمام الزمالك، لتنهال تعليقات جمهور الزمالك مهاجمة الحارس وزوجته.

التعليقات هاجمت الحارس لتألقه أمام فريقه السابق، "جاي تعمل حارس قدامنا"، "عامل أسد وأنت كنت سبب فضايح الزمالك".

"لقاء" لم تقف مكتوفة الأيدي وقررت الرد على المتابعين: "إنتوا اللي فاضحين نفسكم هو مش فاضحكم ياما شال عنكم بلاوي"، و"كان شايل الفريق لما لاعبيتكم كانت بتبيع الماتشات".

عادت الفنانة لتحذير متابعيها من التجاوز في حقها، قائلة: "إحنا هنا على صفحتي الخاصة واللي بيحبني بس هو اللي مقبول وعلى راسي، إحنا بنحتفل هنا بنجم اسمه محمد عبد المنصف، راجل ونجم وجول متألق من أول ما لعب ونزل ملاعب ولعب في نادي الزمالك العريق وكان وما زال بيحبه وشال ماتشات وأخطاء وتخاذل لاعيبة في نادي الزمالك، وأتحمل تطاول جمهور وغيرة زملاء".

وتابعت: "رجل مهذب ومحترم ورياضي من نوع خاص عرف إن الرياضة أخلاق ومثابرة وتحمل ومسؤولية، شال بلاوي وفضل بيحب الزمالك مع كل اللي شافه، وكمل المشوار وعلشان هو متألق ومؤمن بموهبته الحمد والشكر الله بيلعب ونجم، للي مش عاجبه ومش بيحترم احتفالنا بيه يخرج من صفحتي فورا ومش مقبول عندي واللي هيفكر يكتب كومنت فيه تعدي هايتاخد البوست ويتعمل محضر إساءة لشخصية عامة".