حلا الترك ترفع قضية على والدتها.. والأخيرة: محدش يحكم عليها

علاقات و مجتمع

في تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي"، كشفت منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك أن الأخيرة رفعت دعوى قضائية ضدها.

وقالت "منى"، إن حلا ضحية ولم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها بل شجعها من حولها، وطلبت من الجميع ألا يحكم على ابنتها لأنه لا يعرف الظروف التي تمر بها.

وأنهارت في البكاء حين تذكرت لقائهما في المحكمة، وقالت إنها كانت تود أن تسلم عليها ولكن من حولها منعوها، معربة عن تمنيها أن تنتنهي هذه القضية، مضيفة: "رسالتي أن ولادي يعيشوا في بيئة صحية ولا أحد يضغط عليهم".

وأبدت "منى" عدم رضاها تجاه المقابلة التي أجراها مع الفنانة الشابة الإعلامي مصطفى الآغا: "لم أحب اللقاء أو طريقة طرح الأسئلة على حلا التي لا زالت طفلة".

ووجهت إليها رسالة جاء فيها: "يا حلا أنا أم ولن تعرفي قيمة هذه الكلمة إلا عندما تصبحين أم، أنتي بالنهاية ابنتي وأود أن أراكي أفضل مخلوق في العالم، ولكن لابد أن تشعري بي وبمعاناتي وأتمنى أن أراكي قريبا".