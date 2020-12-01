ائتلاف أولياء أمور مصر عن امتحان الثانوية العامة: نتمنى يكون موحد

ماما

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار إتاحة امتحان الثانوية العامة للمنازل والخدمات إلكترونيا، تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضافت في حديثها لـ "هُن"، نتمنى تدريبهم على استخدام التابلت، فهم لم يستخدموه قبل ذلك مع إمكانية توحيد الامتحان على الجميع، موضحة أن هذا مطلب أغلب أولياء الأمور.

وأكدت "داليا"، أن تعدد نماذج الامتحانات سوف يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، حتى من الناحية النفسية، فكل ولي أمر يعتقد أن امتحان ابنه جاء أصعب من باقي الزملاء، حتى وإن كانت الوزارة ستقوم بإعداد نماذج متماثلة في الصعوبة.

وترى أن امتحانات الثانوية العامة القديمة بنظام البوكليت، كان الامتحان موحد ولكن الأسئلة في ترتيب مختلف ما ساهم في تقليل الغش.

وناشدت "داليا"، بإعادة ذلك في الامتحان الإلكتروني يكون امتحان موحد ولكن الأسئلة ترتيبها يختلف من طالب للآخر، ويساعد ذلك على تحقيق ما نريد للحد من الغش مع الحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص وإراحة الطلاب وأولياء الأمور من الناحية النفسية.

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكل الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات، وكذلك طلاب المنازل.

وأضاف "شوقي" في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزارة ستقدم الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت اثناء الامتحانات، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وتابع: "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون، فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام".