ماما
أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار إتاحة امتحان الثانوية العامة للمنازل والخدمات إلكترونيا، تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت في حديثها لـ "هُن"، نتمنى تدريبهم على استخدام التابلت، فهم لم يستخدموه قبل ذلك مع إمكانية توحيد الامتحان على الجميع، موضحة أن هذا مطلب أغلب أولياء الأمور.
وأكدت "داليا"، أن تعدد نماذج الامتحانات سوف يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، حتى من الناحية النفسية، فكل ولي أمر يعتقد أن امتحان ابنه جاء أصعب من باقي الزملاء، حتى وإن كانت الوزارة ستقوم بإعداد نماذج متماثلة في الصعوبة.
وترى أن امتحانات الثانوية العامة القديمة بنظام البوكليت، كان الامتحان موحد ولكن الأسئلة في ترتيب مختلف ما ساهم في تقليل الغش.
وناشدت "داليا"، بإعادة ذلك في الامتحان الإلكتروني يكون امتحان موحد ولكن الأسئلة ترتيبها يختلف من طالب للآخر، ويساعد ذلك على تحقيق ما نريد للحد من الغش مع الحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص وإراحة الطلاب وأولياء الأمور من الناحية النفسية.
وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكل الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات، وكذلك طلاب المنازل.
وأضاف "شوقي" في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزارة ستقدم الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت اثناء الامتحانات، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
وتابع: "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون، فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام".
كانت هذه تفاصيل خبر ائتلاف أولياء أمور مصر عن امتحان الثانوية العامة: نتمنى يكون موحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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