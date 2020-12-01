مي فخري عن سبب ارتدائها للحجاب: مبقاش حد يبص عليا ولا باخد ذنبهم

علاقات و مجتمع

بعد قرابة 3 أشهر من اعتزال الفنانة مي فخري، وارتدائها للحجاب قررت الكشف عن السبب وراء ذلك، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وذكرت "مي"، أنها تلقت العديد من أسئلة متابعيها حول السبب وراء ارتدائها للحجاب بشكل مفاجئ، قائلة: "بعيد عن الناحية الدينية تمامًا ومش هندخل فيها وأنا هتكلم بشكل منطقي.. الحمد لله ربنا أتم خلقي كاملة ومعنديش مشكلة وأداني نعم كتير مش عارفة أقول إيه ولا إيه.. وهو أداني أنا النعم مش عشان الناس تتبسط بيها.. وهي نعم حبيت أحافظ عليها".

وتابعت "مي" عن شعورها حاليًا أنها في حال أفضل بكثير، كما أنها تشعر بالراحة وعدم التقيد في اختيار ملابسها: "أنا دلوقتي عندي إحساس إني أحسن، ومش متقيدة خالص أو أن شكلي مش حلو.. بالعكس مبسوطة أكتر من الأول بكتير وبلبس كل اللي أنا عاوزه بشكل محتشم ويليق مع الحجاب".

واستطردت "مي": نفسيًا بقيت أحسن بخرج في الشارع أحسن ومفيش حد بيبص عليا النظرة اللي كل البنات عارفاها ويبقى نفسها الأرض تتشق وتبلعك.. الحمد لله مبقاش يحصل ومش باخد ذنب ناس مش قادرة تبص في الأرض أو مش قادرة تغض بصرها.. مبقاش يتبص عليا ومبقتش أتضايق لما أخرج كل حاجة بقت أحسن.. ربنا اداني نعم وأنا بحافظ عليها".

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات الداعمة لها: "هتصدقيني لو قولتلك أن شكلك بالحجاب ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك زي القمر"، "جميلة وراقية"، "أنتي جميلة جدًا وحبيتك أكتر من الأول".

ارتداء مي فخري للحجاب

يذكر أن مي فخري أعلنت ارتدائها الحجاب في سبتمبر الماضي، وحذفت كل صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب واكتفت بوضع الفيديوهات والصور التي تظهر بالحجاب.