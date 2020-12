مدته 7 أيام.. هذا النظام الغذائي يطيل حياتك بمقدار 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من بدء يومك بملعقة كبيرة من خل التفاح إلى تناول البيض على الإفطار، ستعمل خطة النظام الغذائي المعروفة باسم "Pioppi "، لمدة سبعة أيام على إطالة حياتك لمدة 10 سنوات.

أُطلق على Pioppi، الواقعة في جنوب إيطاليا، لقب "القرية الأكثر صحة في العالم"، حيث يعيش سكانها في كثير من الأحيان لمدة أطول بعشر سنوات من أي مكان آخر إلى 100 عام، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

على الرغم من كون لحم الخنزير المقدد والشوكولاتة عنصرًا أساسيًا في نظامهم الغذائي، لكن يُعتقد أن حب سكانها للخضروات والأسماك الزيتية والمكسرات يمنعهم من الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري من النوع 2.

للتكيف مع النظام الغذائي لـ Pioppi ، الذي قامت اليونسكو بحمايته باعتباره موطنًا لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، في النظام الذي يناسب سكان المناطق الحضرية الغربية، وضع طبيب القلب الدكتور عاصم مالهوترا والرياضي السابق دونال أونيل خطة الوجبة التالية لمدة سبعة أيام .

تفاصيل النظام الغذائي

بالإضافة إلى استهلاك الكثير من زيت الزيتون لفوائده الصحية للقلب، فإن النظام الغذائي يشمل أيضًا البدء كل يوم بملعقة كبيرة من خل التفاح، والذي يُعتقد أنه يساعد في ارتجاع الأحماض وخفض ضغط الدم وزيادة فقدان الوزن.

يشمل النظام الغذائي أيضًا البيض في معظم الأيام، والذي يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين لإبعاد آلام الجوع، كما يوصي بالصيام المتقطع عن طريق قصر "نافذة الأكل" على ثماني إلى تسع ساعات فقط في اليوم، النبيذ الأحمر مسموح به بشرط أن يكون ذا نوعية جيدة.

في مقال لـ Get The Gloss ، يعرض الدكتور عاصم ودونال مقتطفًا من كتابهما "The Pioppi Diet: A Lifestyle Plan لمدة 21 يومًا" الذي يشرح كيفية دمج خطة إطالة الحياة في حياتك اليومية.

الـ7 أيام

يوم الاثنين

بدون فطور: فقط القهوة مع كريمة جوز الهند.

البرانش: عجة بيضتين أو ثلاث بيضات بالفطر، قهوة مع كريمة جوز الهند.

وجبة خفيفة بعد الظهر: محار معلب، زبادي يوناني كامل الدسم مع التوت، حفنة من المكسرات والقرفة.

العشاء: شريحة لحم البيكانا (شريحة برازيلية رائعة) تقدم مع سبانخ بالكريمة وسلطة جانبية من الأفوكادو، مربعان من الشوكولاتة الداكنة (95 في المائة من مواد الكاكاو الصلبة)؛ كوب شاي أخضر.

يوم الثلاثاء

بدون فطور: فقط القهوة مع كريمة جوز الهند.

البرانش: حلومي وطماطم مقلية، حساء الخضار المصنوع من مرق عظم الدجاج، جزء صغير من الأسماك الزيتية (الأنشوجة، السردين، البلكارد)؛ قهوة مع كريمة جوز الهند.

العشاء: سمك السلمون المشوي مع الخضار ومخلل الملفوف. مربعين من الشوكولاتة الداكنة (95 في المائة من الكاكاو الصلب)، كوب من شاي أخضر.

يوم الأربعاء

بدون فطور: فقط القهوة مع كريمة جوز الهند.

البرانش: زبادي يوناني كامل الدسم ممزوج بكريمة جوز الهند والتوت مع حفنة من المكسرات ورشّة من القرفة ورشة كركم. قهوة مع كريمة جوز الهند.

وجبة خفيفة بعد الظهر: سلايدر بيكون بالزبدة - شرائح لحم مقدد مقرمشة مشوية، مغطاة بسخاء بزبدة اللوز ورشات من الكاكاو الخام.

العشاء: قطع لحم ضأن مشوية مع الكثير من الخضار المشكلة وسلطة جانبية. مربعين من الشوكولاتة الداكنة (95 في المائة من الكاكاو الصلب)، كوب شاي أخضر.

يوم الخميس

الإفطار: بيضتان أو ثلاث بيضات بأي طريقة مع سمك السلمون المدخن والأفوكادو، قهوة مع كريمة جوز الهند

الغداء: عصير مع حليب جوز الهند، والتوت، وحفنة من المكسرات، وبعض الأفوكادو؛ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع رشة من القرفة المطحونة والكركم والنعناع الطازج

العشاء: كبداية مرق عظم الدجاج، بملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز والملح حسب الرغبة، يتبعها سمك النازلي والخضروات الطازجة المقلية، قنابل الكاكاو (الكاكاو الخام والقرفة وزيت جوز الهند والقشدة والمكسرات المسخنة والمخلوطة والمجمدة إلى قطع صغيرة الحجم)؛ كوب شاي أخضر.

يوم الجمعة

الإفطار: لحم مقدد و2 أو 3 بيضات، بأي طريقة، مع الأفوكادو (اختياري)؛ قهوة مع كريمة جوز الهند.

الغداء: حساء السمك (مصنوع من مرق الدجاج).

العشاء: بيتزا منخفضة الكربوهيدرات، الكاكاو، كوب شاي أخضر.

يوم السبت

الإفطار: عجة زبدة البندق، التوت والزبادي اليوناني كامل الدسم، قهوة مع كريمة جوز الهند.

الغداء: سلطة على الطريقة اليونانية.

العشاء: دجاج مشوي مع بطاطا حلوة وخضروات مشكلة، الكاكاو، وكوب من شاي أخضر.

يوم الأحد

الإفطار: سمك السلمون المدخن مع ثلاث بيضات مخفوقة على عجين مخمر عالي الجودة والأفوكادو والقشدة الطازجة؛ قهوة مع كريمة جوز الهند.

البرانش: سموثي كالسابق.

العشاء: سمك السلمون مع الخضار المشكلةـ توت، مكسرات وكريمة.