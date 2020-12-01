حضن وقبلات.. 20 صورة من عقد قران ميار الغيطي

علاقات و مجتمع

منذ يومين احتفلت الفنانة ميار الغيطي بعقد قرانها على المهندس شريف العالمي، بعد مرور أشهر قليلة على إتمام خطبتها في يوليو الماضي.

نشر مصور عقد القران صورا من المناسبة التي حضرها والدها الكاتب محمد الغيطي، والفنان أشرف زكي وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والمطرب مصطفى قمر وعقد القران مظهر شاهين.

وأطلت ميار بفستان من اللون الأبيض متوسط الطول بأكمام شفافة محتشم كليا، ونشر مصور عقد القران الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ميار الغيطي مع شقيقتها مي الغيطي في الصور، وكذلك والدها ووالدتها، وقال الفنان مصطفى قمر كلمته وهنأ العروسين بعقد القران.

يذكر أن الفنانة تستعد لحفل زفافها المقرر عقده الشهر المقبل في مكان "أوبن آير" يطل على البحر في مدينة الجونة بالغردقة، بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين في الوسط الفني.

وتابع المصدر، بأنه جرى تحديد موعد الزفاف في 4 ديسمبر المقبل، إلا أن العروسين يفكران في تأجيله أيام عدة بسبب عدم الانتهاء من تجهيزات الحفل، مضيفا: "ممكن يكون يوم 11 أو 12 الشهر الجاي".

وأشار المصدر إلى أن العروس سترتدي فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي سيكون مطرزا ويحتوي على نقوش لامعة.

جدير بالذكر أن ميار الغيطي ولدت في 7 يونيو عام 1992، ووالدها الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الممثلة مي الغيطي.

والد ميار اعترض في بداية مشوارها الفني دخول عالم التمثيل، لتبتعد عن السينما لفترة ثم اتجهت إلى التليفزيون، لتثبت موهبتها وقدرتها على الأداء التمثيلي.