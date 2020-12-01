دراسة: عواقب خطيرة تخلفها الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أظهرت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية أن الإصابة بفيروس كورونا حتى مع الأعراض الخفيفة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة تتعلق بالصحة النفسية واضطرابات النوم.
وخلصت الدراسة إلى أن نسبة من مصابي فيروس كورونا يعانون من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب واضطرابات القلق خلال الأشهر الثلاثة بعد الإصابة؛ حيث تم تشخيص ظهور اضطراب عقلي في 20% من الحالات، في حين ارتفعت بنسبة 65% بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من مشاكل نفسية قبل العدوى، كما وجد الباحثون أن اضطرابات النوم وظهور الخرف يمكن أن تحدث أيضا.
وحتى الآن لم يتم الوصول إلى السبب المقنع لهذه الاضطرابات النفسية، ولكن هناك تكهنات تشير بأصابع الاتهام نحو عوامل الإجهاد مثل الخوف من الوباء نفسه.
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