"القديمة تحلى".. أحمد فلوكس يتغزل في زوجته الأولى

علاقات و مجتمع

تغزل الفنان أحمد فلوكس، في زوجته الأولى المغربية رابيا، وأم ابنه الوحيد سيف، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مشاركة صورة تجمع بينهما.

وأرفق الفنان تعليقًا على الصورة الذي شاركها، قائلا "نصف السعادة تجدها في روح تفهمك والنصف الآخر في قلب لن يتغير عليك".

مئات التعليقات تلقاها الفنان من متابعيه فضلًا عن آلاف تسجيلات الإعجاب، وكان من أبرزها، "كل الوطن العربي فرح لفرحك، حب رجوعك لمراتك، ولم شملك، كبرت في نظرنا كتير...ربنا يسعدكم يا رب، أحلي عيلة ديه ولا إيه حبايبي الحلوين الغاليين على قلبي، ربنا يحفظكم و يسعدكم، أنا مبسوطة منك جداً إنك جمعت شمل أسرتك ربنا يكرمك".

أحمد فلوكس يعلن عودته لأم ابنه: كل ما أملك

وكان الفنان أحمد فلوكس، فاجأ متابعيه في نهاية الشهر الماضي، عن عودته لزوجته الأولى "رابيا".

وفي وقت سابق، شارك الفنان متابعيه بصورة له مع زوجته السابقة، وعائلته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في يوليو الماضي.

وعلق على الصورة، قائلًا: أبي وإخواتي البنات وأولادهم وابني ومامته كل ما أملك، ليس لي غيرهم وليس لهم غيري، أحبهم ودائمًا داعم لهم، ربنا يحفظهم ويخليهم ويبعد عنهم كل سوء، القديمة تحلى لو كانت وحلة".

ونشر "فلوكس" قبل أيام قليلة صورة تجمعه بزوجته "رابيا" متغزلًا فيها، قائلًا: "القلب ليس مجرد عضلة ولكنّه عاصمة كلّ شيء جميل، الحبّ..الدفء.. الوفاء.. الصدق.. الطيبة.. الاحتواء والاهتمام حين ينبض يضبط لك إيقاع الإحساس، يطمئنك يوجهك، يهديك لما هو مناسب".

وتابع خلال منشوره، "إنّ الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، إنّما إلى قلوبنا، والقلوب الطيبة، ستبقى طيبة رغم سواد هذا العالم، وما تزال هناك قلوب مليئة بالطيبة والتسامح".

وتفاعل معه المتابعون في التعليقات: "ربنا يسعدكم ويجمع شملكم من ثاني وسيفو يكبر بين أجدع أم وسيد الرجال، فعزكم ودلالكم مهما لفيت يا أحمد مش هتلاقي بظفر أم ابنك رابيا، تحية كبيرة مني ليها وكفاية عندي أنها بنت بلدي، أحسن شي سويته والله إنك جمعت الشمل، رجعوا لبعض، ألف مبروك أحلى خبر مبروك لوالدة سيف هو دا الكلام ربنا يسعدكم عايزين بقى أعمال تكسر الدنيا، خير ما عملت".