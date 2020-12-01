عارضة الأزياء العالمية كيت موس تزين غلاف مجلة "فوج"

لايف ستايل

تألقت عارضة الأزياء العالمية كيت موس، في إطلالة أنيقة ظهرت بها على غلاف مجلة "فوج" البريطانية المقرر صدوره في يناير 2021، حيث خطفت الأنظار بارتدائها فستان أسود أنيق في جلسة تصويرية للمجلة البريطانية.

وعلى أحد الأغلفة، ظهرت كيت موس مرتدية فستان شيفون أخضر بلا أكمام، بينما كانت تقف أمام الكاميرات لتلقط غلاف مجلة "فوج"، بينما وضعت بعض المكياج الذي يتناسب مع إطلالتها.

وظهرت العارضة لأول مرة على غلاف مجلة فوج البريطانية في عام 1993، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، حينما تألقت صورة مدهشة، وقد ظهرت كيت في 43 غلافًا للمجلة البريطانية منذ تلك اللحظة الأولى.

وبدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 46 عاما، متألقًا في صورتين لغلاف المجلة، حيث استعرضت كيت موس براعتها في عرض الأزياء من خلال أحدث جلسة تصوير لها، وأكملت إطلالتها بوردة حمراء على رقبتها.

واشتهرت كيت موس، عارضة الأزياء الأسطورية فى التسعينيات بعد اكتشافها في مطار"JFK" وكان عمرها في 14 عامًا، وحتى الآن لا تزال واحدة من أعظم أيقونات الموضة في العالم، بسبب طبيعتها المتمردة، ولقد ألهم أسلوب كيت موس الكثيرين حول العالم.

وتزوجت كيت في عام 2011 من عازف الجيتار Kills Jamie Hince في ثوب من جاليانو مصمم خصيصا لأجلها وارتدت الثوب المرصع بأحجار الراين مع حجابها الدانتيل المزخرف.