"ريهام" تطلب الخلع من زوجها: بيحب مرات أبوه وبيحطلها مانيكير في رجلها

علاقات و مجتمع

أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقفت "ريهام.م"، تطلب الخلع من زوجها المهندس "م.م"، بسبب علاقة غريبة تجمعه بزوجة أبيه.

البداية كانت صدفة حيث أمسكت ريهام بهاتف زوجها النقال لتجري منه مكالمة هاتفية، ولكنها وجدت رسالة على تطبيق الدردشة "ماسنجر"، الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من زوجة أبيه، وكانت الرسالة تقول "تحفة".

الفضول دفع ريهام لمشاهدة محتوى الدردشة، فوجدت أنها أرسلت له صورة لقدميها وبها طلاء أظافر، وتقول له "برافو عليك بتعرف تحط مانيكير حلو أوي تسلم إيدك"، وهو ما دفعها لمواصلة البحث عن مزيد من الرسائل لعلها تفهم تلك العلاقة المريبة التي تجمع زوجها بزوجة أبيه.

تقول ريهام، "كنت بعتبرها زي أمي ست جميلة وجدعة وحنونة، وكنت فكراها أم لزوجي برضو لحد ما اكتشفت الكارثة دي ست خاينة للأمانة"، وأكملت، "حمايا بيروح الشغل كل يوم ويرجع منه الساعة 9 ويقعد على القهوة ساعة أو اتنين وبعدين يرجع بيته، فمكانش متواجد وقررت أنا إني أراقبهم بنفسي عشان أتأكد من اللي بيحصل".

لمدة شهر كامل كانت "ريهام"، تتابع الثنائي عبر الرسائل والتحركات اليومية، حتى ذهب زوجها لبيت أبيه بيما كان في عمله، تروي لـ"هن"، "رحت البيت أول ما طلع وقعدت أخبط كتير ومرضيوش يفتحوا، وساعتها قررت إني أفضحهم وقلت لحمايا وقلت للناس كلها، بس جوزي قالي انتي كدابة".

وتحجج الزوج بأنها تريد الطلاق لتأخذ أمواله دون وجه حق، وهو ما لن يمكنها منه مهما حدث، "الشات مكنش في صور المانيكير بس لا في علاقة تانية هو بيحبها وشفت بلاوي بينهم ومش قادرة أتخيل إيه كمية القرف دي، أنا ريحت ضميري منه وقلت لكل الناس ولأبوه، ودلوقتي أنا مش عايزة غير الخلع حتى الطلاق وإني آخد منه فلوس، لا خلاص مش عايزة، المهم أبعد عن القرف ده".