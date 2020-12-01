احذري هذه المواد الضارة بمُزيلات مكياج العيون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "أوكو تست" من احتواء بعض مستحضرات إزالة مكياج العيون على مواد ضارة، مثل مادة الفورمالديهايد، التي ترفع خطر الإصابة بحساسية تلامسية، فضلا عن كونها مادة مسرطنة.

وأضافت المجلة الألمانية أن بعض مستحضرات إزالة مكياج العيون تحتوي على زيوت السيليكون والبارافين، وهي مواد قد تُحدث خللا بتوازن البشرة المحيطة بالعين، والتي تعتبر حساسة للغاية.

كما ينبغي أن تخلو مستحضرات إزالة المكياج من المواد العطرية؛ لأنها ترفع خطر الإصابة بالحساسية.

وبشكل عام أكدت "أوكو تست" على أهمية إزالة مكياج العيون ليلا لتجنب تقصف الرموش وتهيج العين وإصابتها بالتهابات.

وبدلا من المستحضرات الكيميائية تنصح "أوكو تست" باستعمال المُزيلات الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت بذور المشمش أو زيت أطفال يخلو من المواد العطرية.